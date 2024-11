Hogwarts Legacy: So löst ihr die Brunnen-Schatzkarte

Die Schatzkarten in Hogwarts Legacy sind in der Regel nicht so schwer zu lösen. Die Brunnen-Schatzkarte kann schon eine etwas größere Herausforderung sein. Wir helfen euch dabei, die Aufgabe „Ein besonderer Brunnen“ zu lösen und führen euch zu dem Ort, der auf der Brunnen-Schatzkarte angezeigt wird. Unten im Artikel findet ihr auch eine Lösung im Video.

Brunnen-Schatzkarte finden

Habt ihr bisher nur von der Brunnen-Schatzkarte gehört und sie selbst noch nicht gefunden, dann helfen wir euch natürlich auch dabei. Das folgende Bild zeigt euch den genauen Fundort des Brunnens, an dem ihr die Aufgabe „Ein besonderer Brunnen“ starten könnt. Der Brunnen befindet sich in einer alten Ruine südöstlich von Aranshire, wie ihr der Beschreibung auf dem Bild entnehmen könnt. Sprecht mit dem Brunnen und ihr erhaltet im Anschluss automatisch die Schatzkarte.

Wir haben den Fundort des Brunnens auf der Karte grün markiert. (© Screenshot GIGA)

„Ein besonderer Brunnen“ abschließen

Schaut ihr euch die Brunnen-Schatzkarte genau an, dann seht ihr, dass ihr in der Nähe einer Mühle suchen müsst. Eine Mühle findet ihr bei dem Dorf Irondale, das weiter im Süden der Karte liegt. Schnappt euch also euren Besen, markiert euch die auf der folgenden Karte eingezeichnete Flohflamme und fliegt dorthin, solltet ihr sie noch nicht aktiviert haben.

Begebt euch zur Flohflamme Irondale in der Region Feldcroft. Sie befindet sich auf der Weltkarte weiter im Süden von Hogwarts. (© Screenshot GIGA)

Bei der Flohflamme von Irondale angekommen, schaut euch gut um. Von hier aus seht ihr nämlich schon die Ruine, in der sich der Schatz befindet. Die Perspektive auf der Brunnen-Schatzkarte verrät euch auch, in welche Richtung ihr schauen müsst. Das folgende Bild zeigt es euch genau.

Von der Flohflamme Irondale seht ihr die Ruine, die den Brunnen-Schatz beherbergt. (© Screenshot GIGA)

Schnappt euch also einen Besen und fliegt dorthin. Der Baum in der Mitte der Ruine leuchtet auf, sobald ihr ankommt und euer Charakter weist euch auch darauf hin, dass mit diesem Baum etwas nicht stimmt. Das ist wahr, denn in den Wurzeln des Baumes ist der Schatz versteckt. Ihr müsst den Baum also mit dem Zauber Levioso aus dem Boden heben und dann mit der Schatzkiste interagieren.

In der Schatzkiste verbirgt sich ein kosmetisches Item, das wir euch am Ende des Videos unten zeigen. Wie ihr kosmetische Items und Outfits ändern könnt, erklären wir euch in dem verlinkten Artikel.

Lösung im Video

Hogwarts Legacy: Ein besonderer Brunnen - Schatzkarte gelöst Abonniere uns

Weitere Tipps und Lösungen zu Hogwarts Legacy in Form von Videos findet ihr hier:

