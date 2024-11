Steam-Comeback des Jahrzehnts: Open-World-Hit No Man’s Sky schafft Undenkbares

8 Jahre nach seinem berüchtigten Katastrophen-Release hat No Man’s Sky einen beachtlichen Steam-Meilenstein erreicht. Das Open-World-Spiel hat somit eines der beeindruckendsten Comebacks der jüngeren Gaming-Geschichte hingelegt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

No Man’s Sky lässt Horror-Start auf Steam hinter sich

Kaum ein Spiele-Release ist so dermaßen daneben gegangen wie das Debüt von No Man’s Sky im Jahr 2016. Nachdem Entwicklerstudio Hello Games Spielern das Blaue vom Himmel versprochen hatte, stellte sich heraus, dass diverse Features im fertigen Spiel fehlten – die Reaktionen der Fans fielen entsprechend vernichtend aus.

Anzeige

Kurz nach der Veröffentlichung stand das gigantische Open-World-Spiel deswegen mit einer Wertung von „Größtenteils Negativ“ vor einem Scherbenhaufen auf Steam. Doch das Team gestand seine Fehler ein und begann damit, sich das Vertrauen der Spieler zurückzuholen – Schritt für Schritt, Patch für Patch.

No Man's Sky Hello Games

Mittlerweile hat sich No Man’s Sky in den Augen vieler Fans rehabilitiert, doch auf Steam hat der negative Start noch lange in der Gesamtwertung nachgehallt. Um eine Wertung von „Größtenteils Positiv“ zu erreichen, brauchte das Spiel satte 5 Jahre. Nun hat es der Sci-Fi-Hit tatsächlich auf eine Wertung von „Sehr Positiv“ geschafft – von über 245.000 abgegebenen Stimmen geben 80 Prozent den Daumen nach oben. (Quelle: Steam)

Anzeige

Mitbegründer von Hello Games, Sean Murray, feierte diesen Meilenstein mit einem emotionalen Tweet, bedankte sich bei der Community und beteuerte, wie viel dem Team dieser Schritt bedeutet.

Anzeige

Sehr positiv auf Steam: Open-World-Epos hat langen Weg hinter sich

Von einem Hype-Spiel vor der Veröffentlichung über ein beispielloses Release-Desaster zu einem hochgelobten und beliebten Spiel 8 Jahre später: Eine dermaßen steile Achterbahnfahrt wie No Man’s Sky kommt in der Gaming-Branche selten vor.

Sie zeigt aber, dass Spiele prinzipiell selbst üble Fehler beim Release hinter sich lassen können, wenn der Publisher dahinter riesiges Engagement zeigt, den Spielern zuhört und ihnen mit kostenfreien Updates entgegenkommt.

Weil dies vielen großen Namen in der Branche schlicht zu lange dauern und zu viel Arbeit machen würde, wird No Man’s Sky wohl auch auf längere Sicht hin ein bemerkenswerter Sonderfall bleiben.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 12 ganz besondere Open-World-Games:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.