Warnung für Shooter-Fans: Diesen Hinweis dürft ihr in Stalker 2 nicht übersehen

Stalker 2: Heart of Chornobyl ist Pflicht für Fans von Survival-Shootern. Die düstere Open World stellt selbst erfahrene Horror-Experten auf eine harte Probe und eine ganz bestimmte Überraschung solltet ihr auf dem Schirm haben, sonst gibt es ein böses Erwachen.

Dieser Artikel enthält Spoiler zu Stalker 2:

Stalker 2: Spieler müssen Warnung beachten

Wenn ihr in der Open World von Stalker 2: Heart of Chornobyl nicht genau aufpasst, riskiert ihr so einiges – in erster Linie natürlich, dass ein anderer Überlebender oder ein Mutant euch den Garaus macht. Allerdings warnt die Community jetzt noch vor einer anderen Gefahr: Der Shooter bietet nämlich kein Endgame.

Dies bedeutet, dass ihr ab einem bestimmten Punkt der Haupthandlung nicht mehr frei durch die nuklear-verstrahlte Einöde streifen könnt. Auch nachdem das Spiel endet, werdet ihr nicht wieder einfach irgendwo in der Welt abgesetzt, um weiter zu erkunden und Side Quests zu erledigen.

Stattdessen zieht Stalker 2 einen Schlussstrich, wenn ihr eines der Enden erreicht habt – anders als beispielsweise Open-World-Hits wie Assassin’s Creed.

Der Horror-Shooter warnt Spieler zwar am sogenannten Point of No Return, doch auf Reddit beschweren sich mehrere Nutzer, dass der Hinweis zu einfach zu übersehen war. In Stalker 2 befindet sich dieser Punkt übrigens beim Akzeptieren der Mission 33: Down Below.

Schaut euch hier den Trailer zu Stalker 2: Heart of Chornobyl an:

Stalker 2: Heart of Chornobyl Launch-Trailer

Fans müssen auf Hinweis in neuem Shooter-Hit achten

Im Stalker-Subreddit zeigt ein Post von User Dr-Stanny, dass einige Spieler von der Endgültigkeit von Stalker 2 kalt erwischt wurden. Mittlerweile wurde der Post zwar von den Moderatoren entfernt, doch die Kommentare sind noch immer online.

Ich hab das Point-of-no-Return-Pop-Up bekommen, als ich eine Stahltür mit einer Karte geöffnet habe und ins Gebäude gegangen bin. Es war allerdings recht einfach zu verpassen, wenn du im Sprint bist, vielleicht ist dir das passiert? Reddit-User AdagioCantabile

Es gibt zwar eine Warnung, aber sie ist sehr leicht zu übersehen, also haltet eure Augen offen und lasst euch Zeit, die Hauptmissionen zu machen. Reddit-User Dr-Stanny

Ich hasse es, wenn Spiele einen aus Stroy-Gründen nicht zurück auf die Map lassen, es sollte immer mit Open Play enden. Reddit-User harryone02

Stalker 2 hat viele Fans gefunden, trotz einiger Schwächen zum Release:

