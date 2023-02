In der Nebenmission „Gelöst von der Glocke“ entdeckt ihr eine Karte mit einem Glockenspiel und müsst den Ort finden, der auf der Schatzkarte markiert ist. Im Folgenden zeigen wir euch die Lösung der musikalischen Karte.

Gelöst von der Glocke starten

Um „Gelöst von der Glocke zu starten“, müsst ihr in den Süden der Region „Kap am Herrenhaus“ reisen und dort in Henriettas Versteck eintreten. Es ist dasselbe Versteck wie für die Quest „Der Hippogreif markiert die Stelle“.

Wichtiger Hinweis: Um die Mission abzuschließen, benötigt ihr den Zauber Glacius. Alle weiteren benötigten Zauber besitzt ihr automatisch durch die Hauptstory.

Wenn ihr ins Versteck eintretet, ist der Durchgang zunächst versperrt. Vor euch sind zwei runde Plattformen, die linke ist frei und auf der rechten steht bereits ein Würfel. Benutzt auf dem rechten Würfel den Zauber Glacius.

Dreht euch nun im Raum nach links und entfacht das Feuer vor der Statue auf der linken Seite, beispielsweise mit Confringo. Zieht jetzt den Würfel mit dem Zauber Accio und platziert ihn auf der linken Plattform. Entfacht jetzt den linken Würfel mit Confringo und der Weg vor euch öffnet sich.

Danach müsst ihr der Markierung auf der Minimap folgen und den Gegenstand (Schatzkarte) finden. Auf eurem Weg dorthin „verschluckt“ euch eine Wand. Setzt dort den Zauber Arresto Momentum ein, um an der Wand vorbeizukommen. Ebenfalls müsst ihr einige Gegner auf eurem Weg besiegen, um an den Gegenstand zu gelangen.

Wir zeigen es euch im unten folgenden Video.

Musikalische Karte lösen

Nachdem ihr die musikalische Schatzkarte entdeckt habt, müsst ihr euch aus dem Versteck und zum Schloss Clagmar, in der Region „Clagmar-Küste“, begeben. Im Schloss geht ihr zum Glockenspiel, danach müsst ihr die Glocken in der richtigen Reihenfolge mit R2/RT (PS/Xbox) auslösen. Nehmt am besten L2/LT (PS/Xbox) zur Hilfe, um genauer zu Zielen.

Wir zeigen euch die komplette Lösung, vom Finden der Karte bis hin zum Glockenspiel, im folgenden Video:

Gelöst von der Glocke - Belohnung

Sobald ihr das Glockenspiel gelöst habt, fällt links von euch eine Kiste herunter. In der Truhe erwartet euch das Outfit „Langmantel des Schatzsuchers“. Ebenfalls erhaltet ihr dadurch einen neuen Eintrag in eurer Sammlung.

Falls ihr Fragen haben solltet, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir versuchen euch zu helfen.