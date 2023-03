Spieler über alle Plattformen hinweg berichten von einem Bug, der ihnen den Abschluss des Spiels verwehrt. Zwar können sie die Story beenden, doch sie schaffen es nicht, Level 40 zu erreichen. Damit bleibt ihnen auch die 100-Prozent-Trophäe verwehrt.

Falls ihr Hogwarts Legacy mit 100 % abschließen wollt, könntet ihr von einem Bug aufgehalten werden. Dieser Fehler scheint zwar nicht die große Masse der Spieler zu betreffen, ist aber trotzdem gemein: Er sorgt dafür, dass euch ein paar Erfahrungspunkte für das letzte Level und damit auch den letzten Talentpunkt fehlen.

Hogwarts Legacy: Bug verwehrt Spielern ihre 100-Prozent-Trophäe

Auf Reddit und Steam beschreiben einige unglückliche Spieler einen Fehler in Hogwarts Legacy, der ihnen die letzten Achievments verwehrt. Wie Cacophonous_Euphoria auf Reddit notiert, hat er bereits alle Challenges und Quests im Spiel erfüllt, jedoch fehlen ihm trotzdem einige Erfahrungspunkte, um Level 40 zu erreichen (Quelle: Reddit).

Weiterhin wird beschrieben, dass diese Erfahrungspunkte nicht über andere Aktivitäten eingeholt werden können. Kämpfe in Arenen, Besiegen von gewissen Feinden oder das Fangen von Tieren geben Spielern nur Erfahrungspunkte, wenn die jeweilige Challenge hierfür noch aktiv ist. Sind also alle Challenges und Quests erfüllt, müsste man automatisch Level 40 sein.

Welcher Bug genau hinter dem Problem steckt, ist nicht bekannt. Womöglich sind es sogar unterschiedliche Bugs. Auf Steam schreibt Spieler Hansha etwa, dass eine bestimmte Quest nicht vom System gezählt wurde, obwohl sie längst abgeschlossen war. Indem er erneut mit der Person der Quest redete, konnte er Level 40 erreichen (Quelle: Steam). Scheinbar hilft dieser Tipp aber nicht allen Betroffenen.

Der Bug wurde mittlerweile bei den Entwicklern eingereicht, befindet sich aber noch in der Bearbeitung. Falls ihr ähnliche Probleme habt und nichts anderes hilft, dann bleibt euch wohl nur die Möglichkeit, auf den kommenden Bugfix zu warten.

Hogwarts Legacy ist am 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series und für den PC erschienen. Am 4. April wird das Spiel für PS4 und Xbox One erscheinen. Nintendo-Switch-Spieler müssen am längsten auf den Release warten, denn der ist erst für den 25. Juli 2023 geplant.