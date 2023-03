Aktuell sind auf Steam einige Hochkaräter stark reduziert – und auch als Star-Wars-Fans kommt ihr auf eure Kosten. Eines der Spiele-Highlights 2022, Lego Star Wars: Die Skywalker Saga, ist auf der Plattform um satte 60 Prozent im Preis reduziert.

2022 hatte einige starke Spiele zu bieten – einer der Überraschungs-Hits war für viele dabei Lego Star Wars: Die Skywalker Saga. Auf Steam könnt ihr euch das beliebte Klötzchen-Abenteuer jetzt noch bis zum 9. März 2023 zu einem absoluten Top-Preis schnappen und dabei 60 Prozent sparen.

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga auf Steam um 60 Prozent reduziert

In Lego Star Wars: Die Skywalker Saga könnt ihr alle 9 Filme der populären Sci-Fi-Reihe nachspielen und dabei mit über 300 spielbaren Charakteren 23 verschiedene Planeten erkunden. Das Spiel erzählt die Star-Wars-Filme mit einer ordentlichen Portion Humor nach, gibt euch aber beim Entdecken und Absolvieren von Missionen auch jede Menge Freiheiten.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Lego Star Wars: Die Skywalker Saga an:

Official LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Gameplay Trailer

Bislang haben auf Steam über 28.600 Spieler ihre Meinung zu Lego Star Wars: Die Skywalker Saga abgegeben – insgesamt steht das Spiel bei einer sehr positiven Wertung und überzeugt nicht nur eingeschworene Star-Wars-Fans. Mit dem aktuellen 60-Prozent-Rabatt könnt ihr euch das beliebte Game jetzt für 19,99 Euro statt 49,99 Euro schnappen. Die Kollegen von spieletipps haben dem Lego-Abenteuer 2022 im Test damals übrigens 82 Punkte gegeben.

Steam-Charts: Jede Menge Rabatte

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga kämpft sich mit dem Rabatt sogar in die Top 10 der Steam-Charts, wo auch andere stark reduzierte Spiele auf sich aufmerksam machen. Unter anderem könnt ihr euch derzeit auch den Strategie-Hit Anno 1800 für bereits 14,99 Euro sichern. Auch Rockstars Wild-West-Epos Red Dead Redemption 2 ist dank einer Rabatt-Aktion zurück in den Topsellern. Angeführt wird die Liste aktuell aber immer noch von dem Survival-Horror-Hit Sons of the Forest – das schaurige Abenteuer hält die Steam-Community seit dem Early-Access-Release am 23. Februar in seinem Bann.

