Mit Kerbal Space Program konnte Publisher Private Division vor über zehn Jahren einen echten Überraschungserfolg landen, der sich millionenfach verkaufte. Kein Wunder, dass nun der Nachfolger auf der Abschussrampe Platz genommen hat. Zum Start konnte sich die Weltraumsimulation direkt einen Platz in den Bestsellern sichern – doch die Fans sind mit dem aktuellen Zustand des Spiels alles andere als zufrieden.

Steam Facts

Kerbal Space Program 2: Steam-Bestseller trotz holprigem Start

Ein Weltraumprogramm aus dem Boden zu stampfen, ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Das wurde Spielern von Kerbal Space Program schnell klar. Die Konstruktion von eigenen Raketen und Raumfahrzeugen muss wohl durchdacht und ausbalanciert sein. Doch selbst das garantiert keine sichere Landung, geschweige denn einen astreinen Start. Ein kleiner Fehler reicht meist aus, damit eine Mission scheitert. Doch genau diese Komplexität der unterschiedlichen Systeme schätzen viele Spieler der beliebten Weltraumsimulation, die auf Steam mit 94 Prozent positiv bewertet wird.

Vor wenigen Tagen startete nun mit Kerbal Space Program 2 der offizielle Nachfolger in die Early-Access-Phase und beansprucht aktuell den 17. Platz in den Steam-Bestsellern für sich. Doch bislang lässt das Feedback der Spieler zu wünschen übrig (Quelle: Steam). Gerade einmal 50 Prozent der Käufer empfehlen das Spiel weiter, das bereits jetzt in der Early-Access-Phase mit 49,99 Euro zu Buche schlägt.

Der Trailer zu Kerbal Space Programm 2 zeigt euch, was ihr vom Spiel erwarten könnt:

Kerbal Space Program 2 Early Access Gameplay Trailer

Kerbal Space Program 2 Intercept Games

Das stört die Steam-Spieler an Kerbal Space Program 2

Die meisten Spieler sind enttäuscht, dass sich Kerbal Space Program 2 im aktuellen Zustand wie ein Downgrade zum ersten Teil anfühlt. Viele Mechaniken und Spielsysteme sind bislang noch nicht integriert. Auch Bugs, Freezes und ungewollte Abstürze trüben das Gesamtbild. Die Kritiker verlangen, dass die Entwickler schnell mit Patches und Updates nachbessern. Zum jetzigen Zeitpunkt sei das Spiel auf jeden Fall keine 50 Euro wert.

Ein Teil der Spielerschaft scheint jedoch davon überzeugt zu sein, dass es sich bei Kerbal Space Program 2 um einen ungeschliffenen Rohdiamanten handelt. Sie haben großes Vertrauen in die Entwickler und sind bereit, mit den Fehlern zu leben. Fakt ist: Das Studio hat noch einen weiten Weg vor sich.