Nach dem Release von Sons of the Forest stellt das Suvival-Horror-Spiel Rekorde auf. Beliebt sind nicht nur die Grafik und die Horrorelemente, auch NPC Kelvin begeistert die Spieler – zumindest die, die nicht von ihm sabotiert werden.

Steam Facts

Sons of the Forest: Nehmt euch vor Kelvin in Acht!

Ihr habt euch in Survival-Spielen sicher auch hin und wieder eine helfende Hand gewünscht. Jemand, der die ganzen Dinge sammelt, auf die man selbst keine Lust hat. Der Entwickler von Sons of the Forest hat daran gedacht und schenkt euch ein Helferlein, das für euch trägt, sammelt und euch warnt, wenn Gefahr in der Nähe ist – und das quasi ohne Gegenleistung.

Die Spieler sind begeistert vom neuen NPC namens Kelvin, den die Entwickler ins Spiel implementiert haben. Kelvin hat aber anscheinend eine Abneigung – gegen eure Baumhäuser! Auf Reddit gibt es mehrere Beiträge, die zeigen, dass ihr ihn nicht in die Nähe eures Hauses im Gipfel lassen solltet. Gebt ihr ihm nämlich den Auftrag, Holz zu holen, nimmt er keine Rücksicht und fällt euer Zuhause völlig unbeeindruckt selbstbewusst.

„Vertraut Kelvin nicht“:

„Der Dude hatte die Dreistigkeit, mir einen Daumen hoch zu geben, nachdem er mein Baumhaus gefällt hatte“:

Erste Memes gibt es auch schon:

Seid außerdem vorsichtig, wann und wo ihr euch von Kelvin das gesammelte Gut geben lasst.

„Ich glaube, Kelvin ist böse auf mich“:

Steam: Sons of the Forest stellt Rekorde auf

Entwickler Endnight Games kann einen großen Erfolg feiern. Auf Twitter bedankt der sich für über 2 Millionen verkaufte Exemplare in den ersten 24 Stunden nach dem Release. Mit dieser Zahl befindet sich der Survival-Horror-Titel in den Top 20 der Spiele mit den meisten gleichzeitigen Spielern in der Steam-Datenbank SteamDB (Quelle: Twitter / SteamDB).

Im Moment befindet sich das Spiel noch im Early Access (jetzt bei Steam ansehen). Bisher soll es sechs bis acht Monate dauern, bis es diese Phase verlässt, das kann sich allerdings noch ändern.

„Wir werden den Early Access verlassen, wenn wir sicher sind, dass dies die bestmögliche Version des Spiels ist“, so der Entwickler (Quelle: VGC).

Macht euch im Trailer selbst einen Eindruck vom Spiel:

Sons Of The Forest: Neuer Trailer

So wurde es auch schon beim Vorgänger The Forest (jetzt bei Steam ansehen) gemacht. Das Spiel erschien 2014 und verließ 2018 den Early Access. Ein Beispiel dafür, wie es laufen sollte. Ein spielbares Modell, regelmäßig mit Updates versorgt und erst dann fertig und zum vollen Preis angeboten, als die Entwickler die bestmögliche Version erreicht hatten.