Der neue Game-Pass-Shooter spaltet derzeit wie nur wenig andere Spiele die Meinung von Fans und Kritikern. In einer Sache sind sich viele in der Community aber einig: Die Dialoge im Spiel sind einfach zum Davonlaufen.

Atomic Heart erinnert Fans an Schwäche von Forspoken

Atomic Heart sorgt zum Release für ordentlich Wirbel – während sich Kritiker darüber streiten, ob der Game-Pass-Shooter ein Flop oder ein Meisterwerk ist, kommt er bei Spielern bislang eigentlich ziemlich gut an. Doch was die Dialoge angeht, lassen selbst Fans kein gutes Haar an dem Shooter und vergleichen ihn in dieser Hinsicht sogar mit dem umstrittenen Action-RPG Forspoken.

Community findet Dialoge in Game-Pass-Shooter nervig

Das Gameplay und Setting von Atomic Heart findet bei Spielern derzeit recht großen Anklang – sowohl auf Steam als auch Microsoft-Store sind die bisherigen Bewertungen deswegen positiv. Doch die Dialoge sind weitaus weniger überzeugend. Nachdem vor Wochen Square Enix bereits mit einigen Perlen in Forspoken für Fremdscham gesorgt hat, setzt sich dies nun mit dem Shooter aus dem Hause Mundfish fort.

Reddit-Kommentatoren reagieren auf einen Artikel der Seite Twinfinite und viele sehen hinter den Atomic-Heart-Dialogen einfach einen schmerzhaft unlustigen Humor, während andere eher Probleme bei der Übersetzung vom Russischen ins Englische als Grund vermuten. Natürlich ist nicht bei jedem Spiel Shakespeare zu erwarten, doch das konstante Fluchen des Hauptcharakters, einige schlechte Witze und die plumpen Annäherungsversuche der aus irgendeinem Grund sexuell aggressiven Upgrade-Maschine Nora lösen offensichtlich bei mehreren Spielern beschämtes Kopfschütteln aus.

„Ich denke, dass Leute die Dialoge in Forspoken nicht mochten, weil sie alle so ‚Lol spork RANDOM‘ waren, während sich dieses Spiel eher so anfühlt, als würde ein Sechstklässler zu fluchen lernen.“ ( Reddit-User KonySosa300 )

) „Ich glaube, Leute haben einfach keine Lust mehr auf diese Marvel-Dialoge, wo jede Situation mit dummen Witzen gefüllt werden muss, selbst in ernster Lage. So geht es mir jedenfalls.“ ( Reddit-User pazinen )

) „Ich find es bei Atomic Heart so viel nerviger als bei Forspoken, vielleicht weil es irgendwie gemeiner klingt.“ ( Reddit-User KingMan753 )

) „Leute sollten den russischen Original-Ton versuchen. Die englische Synchro ist eine Katastrophe und kann vermutlich auch einige ziemlich unsaubere Übersetzungen beinhalten.“ (Reddit-User MichaelRoco1)

