Viele PC-Spieler haben ungefähr im Kopf, wann Steam einen Sale oder ein Event starten könnte, schließlich kann man in diesen Zeiträumen oft ordentlich sparen. Das Raten ist dieses Jahr nicht nötig, denn Valve hat bereits bekannt gegeben, welche Daten ihr euch merken solltet.

Steam: Markiert euch diese Sales im Kalender

In den vergangenen Monaten gab es Veränderungen bei den saisonalen Verkäufen bei Steam. Ab diesem Jahr wird unter anderem der Mondjahresverkauf durch den Frühlingsverkauf ersetzt, damit nicht zu viele Sales aufeinanderfolgen. Das würde den Entwicklern laut Valve mehr Möglichkeiten geben, den Rabattkalender zu erweitern (Quelle: Steam).

Angenehm für alle: Steam hat für 2023 alle geplanten Sales bekannt gegeben. Die Termine solltet ihr im Auge behalten, wenn ihr eure Bibliothek erweitern, aber nicht den vollen Preis zahlen möchtet:

Mystery-Festival: 20.02. - 27.02.

Frühlingsaktion: 16.03. - 23.03.

Festival der Rätsel: 24.04. - 01.05.

Sportfestival: 15.05. - 22.05.

Spielevorschau: 19.06. - 26.06.

Sommeraktion: 29.07. - 13.07.

Festival der Schleichspiele: 24.07. - 31.07.

Festival für Visual Novels: 07.08. - 14.08.

Strategiefestival: 28.08. - 04.09.

SHMUP-Festival: 25.09. - 02.10.

Spielevorschau: 09.10. - 16.10.

Steam-Scream-Festival: 26.10. - 02.11.

Herbstaktion: 21.11. - 28.11.

Winteraktion: 21.12. - 04.01.

Steam hat einen Rundumschlag gemacht und Cheater gebannt:

Was ist bei Steam derzeit besonders beliebt?

In den vergangenen Wochen befinden sich unter anderem die üblichen Verdächtigen wie Hogwarts Legacy, Counter Strike und Lost Ark weit oben in den Topsellern, doch auch Survival-Spiele hinterlassen derzeit einen großen Eindruck. Dazu gehört zum einen No One Survived (jetzt bei Steam ansehen). Ein Survival-Sandbox-Spiel mit Zombies, das seit Wochen durch die Steam-Charts schleicht und laut der positiven Bewertungen durchaus Potenzial hat (Quelle: Steam).

Besonders große Aufmerksamkeit zieht derzeit allerdings der Survival-Horror-Hit Sons of the Forest auf sich. Schon vor dem Release am 23. Februar 2023 toppte der Titel die Wunschlisten und schoss nun direkt auf Platz 1 der Steam-Topseller. Ihr seid jetzt neugierig? Die Early-Access-Version des Spiels könnt ihr euch für 28,99 Euro bei Steam (jetzt bei Steam ansehen) sichern.

Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel machen:

