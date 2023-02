Vom meistgewünschten Spiel zum gefeierten Bestseller auf Steam: Sons of the Forest zeigt zum Start der Early-Access-Phase, dass der Hype berechtigt war. Der Horror-Hit kommt bei Survival-Fans aktuell richtig gut an und kann die hohen Erwartungen sogar noch übertreffen.

Steam Facts

Survival-Horror-Hit Sons of the Forest hat derzeit einen echten Lauf. Vor dem Start der Early-Access-Phase hatte das düstere Abenteuer den Titel des meistgewünschten Spiels auf Steam inne – und zum Release steigt es direkt auf Platz 1 der Bestseller-Charts ein. Die ersten Bewertungen zeigen außerdem, dass Horror-Fans einen echten Leckerbissen erwarten dürfen.

Sons of the Forest: Steam-Community feiert Survival-Horror

In dem Nachfolger des Survival-Hits The Forest findet ihr euch erneut auf einer mysteriösen Insel wieder, die von grausigen, kannibalistischen Mutanten bewohnt ist. Ihr seid in der Open-World auf euch allein gestellt und müsst unter anderem einen Unterschlupf und Verteidigungsanlagen errichten, um euch gegen die Gefahren zu schützen.

Schaut euch hier den Trailer zu Sons of the Forest an:

Sons Of The Forest: Neuer Trailer

Auf Steam kann Sons of the Forest einen spektakulären Steam-Release feiern. Nachdem es zuvor bereits auf zahlreichen Wunschlisten gelandet ist, hat das Spiel am 23. Februar 2023 seine Early-Access-Phase gestartet und kann bereits am Tag danach über 12.000 Bewertungen vorweisen, die sehr positiv ausfallen. Kommentatoren zeigen sich von der intensiven Atmosphäre und dem Gameplay begeistert. Das Spiel sei im Vergleich zu dem bereits beliebten The Forest eine spürbare Weiterentwicklung und trotz der Early-Access-Phase werden Grafik und Performance gelobt.

Auf Steam kostet das Survival-Horror-Highlight zum Release 28,99 Euro.

Sons Of The Forest Endnight Games Ltd

Steam-Bestseller: Horror-Spiel löst Hogwarts Legacy ab

Nachdem sich Hogwarts Legacy über Wochen hinweg ganz oben in den Steam-Charts gehalten hat, musste das RPG nun seinen Spitzenplatz abgeben und fällt ein wenig zurück. Direkt hinter Sons of the Forest rangiert derzeit das ebenfalls neu erschienene Strategie-Spiel Company of Heroes 3. (Quelle: Steam)

In den Steam-Charts stehen auch Klassiker hoch im Kurs – ein Kult-RPG mischt jetzt dank eines fetten Rabatts wieder oben mit:

