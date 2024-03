Statt 29,99 Euro jetzt gratis: Epic schenkt euch eine grandiose RPG-Perle

Epic Games verschenkt endlich mal wieder einen echten Kracher. Mit Deus Ex: Mankind Divided erwartet euch die perfekte Mischung aus Rollenspiel und Immersive-Sim. Statt 29,99 Euro zu zahlen, könnt ihr euch die RPG-Perle jetzt kostenlos sichern – aber nur für kurze Zeit.

Geschenk von Epic Games: Deus Ex: Mankind Divided in Kürze erhältlich

Einmal pro Woche können PC-Spieler neue Gratis-Games im Epic Games Store abstauben. Dort gibt es mitunter einige echte Hochkaräter für lau – auch GTA 5 und Ark: Survival Evolved wurden schon verschenkt.

Ab dem 14. März 2024 um 17:00 Uhr könnt ihr euch den nächsten Kracher kostenlos schnappen. Denn ab diesem Zeitpunkt schenkt euch Epic Games einfach mal Deus Ex: Mankind Divided. Zum Vergleich: Normalerweise kostet das düstere Sci-Fi-Abenteuer von Adam Jensen stolze 29,99 Euro.

Ihr wollt euch einen ersten Eindruck von Deus Ex: Mankind Divided verschaffen? Dann werft doch einen Blick in die ersten 30 Minuten Gameplay:

Mit einem Metascore von 83 Punkten steht fest: Deus Ex: Mankind Divided solltet ihr euch nicht durch die Lappen gehen lassen (Quelle: Metacritic).

In dem Action-Rollenspiel mit Schleichelementen und Cyberpunksetting schlüpft ihr in die Rolle von Adam Jensen, einem erfahrenen Geheimagenten, der mit allerlei Augmentierungen ausgestattet wurde und im Laufe des Spiels versucht, eine weltweite Verschwörung aufzudecken.

Dabei könnt ihr als Spieler komplett selbst entscheiden, wie ihr vorgeht. Wer will, kann Deus Ex: Mankind Divided wie einen klassischen Ego-Shooter zocken und sich durch Heerscharen von Gegnern ballern. Ihr könnt aber auch versuchen, möglichst ungesehen an euren Widersachern vorbeizuschleichen und durch das Hacken diverser Gerätschaften Ablenkungen zu schaffen.

Was erwartet euch in Deus Ex: Mankind Divided?

Fans von Spielen wie Dishonored oder dem direkten Vorgänger Deus Ex: Human Revolution kommen auch bei Mankind Divided auf ihre Kosten. Wer sich nur der Hauptgeschichte widmet, ist zwischen 15 und 20 Stunden beschäftigt. Wollt ihr euch hingegen in den Hub-Welten ausführlich umsehen, alle Nebenquests abschließen und Geheimnisse entdecken, könnt ihr locker doppelt so viel Zeit einplanen.

