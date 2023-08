Epic Games hat wie gewohnt seine Gratis-Games für die kommende Woche ausgepackt und lockt mit zwei neuen Spielen. Eins davon ist ein fesselndes Abenteuer und bei dem anderen erwartet euch ein beliebter Strategie-Gigant von Paradox Interactive.

Die beliebten Gratis-Games des Epic Games Stores werden jede Woche am Donnerstag gewechselt. Nächste Woche könnt ihr euch schon einmal auf die kleineren Indie-Titel Black Book und Dodo Peak freuen.

Ihr könnt Europa Universalis 4 gratis eintüten

Für diese Woche steht neben dem spannenden Abenteuer Orwell: Keeping an Eye on You das sehr beliebte Europa Universalis 4 auf dem kostenlosen Gabentisch. Die Globalstrategie stammt aus dem Hause der Genre-Meister Paradox Interactive, der sich zum Beispiel auch für den weiteren Strategie-Liebling Crusader Kings 3 verantwortlich zeichnen.

In Europa Universalis 4 sucht ihr euch eine Nation aus und herrscht ganze vier Jahrhunderte über euer Land. Dabei könnt ihr vor der Renaissance starten und bis in das Zeitalter der Revolutionen voranschreiten.

Die komplexe Simulation setzt auf historische Genauigkeit und ihr müsst euch in der Kunst des Krieges, der Diplomatie und des Handels beweisen. Wie für Strategiespiele von Paradox üblich, bietet euch auch Europa Universalis nicht nur unendlichen Wiederspielwert, sondern auch Hunderte Stunden Spielzeit (Quelle: HowLongtoBeat).

Europa Universalis 4 wird auch zehn Jahre nach Release noch mit frischen Inhalten versorgt. Schaut euch den letzten Jubiläums-Trailer hier einmal an:

Europa Universalis | Trailer zum achtjährigen Jubiläum

Bis wann könnt ihr die Gratis-Games auf Epic abstauben?

Wenn ihr euch den Strategie-Giganten nun selbst für lau statt regulär 39,99 Euro holen wollt, müsst ihr im Epic Games Store vorbeischneien und es für euch beanspruchen. Danach gehört es für immer euch. Europa Universalis 4 und Orwell: Keeping an Eye on You sind noch bis zum 17. August 2023 um 17 Uhr kostenlos im Store verfügbar:

Wenn ihr Bock auf weitere Gratis-Spiele habt, könnt ihr auch bei Valves Steam-Shop vorbeischauen. In diesem Video haben wir euch die besten kostenlosen Games der Plattform zusammengestellt:

