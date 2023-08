Im Hause Ubisoft findet Mal wieder eine Gratis-Aktion statt, bei der ihr eine kleine Palette an beliebten Assassin’s-Creed-Teilen für lau testen könnt. Zusätzlich winkt der Publisher mit dicken Rabatten, wenn ihr ein Spiel kaufen möchtet. Doch das Gratis-Wochenende ist kurz und ihr müsst euch wohl entscheiden, welchem Meuchel-Abenteuer ihr eure Aufmerksamkeit schenken wollt.

Assassin's Creed Valhalla Facts

Während Ubisoft an einer ganzen Stange neuer Assassin’s-Creed-Auskopplungen arbeitet – ein Mega-Leak bei AC Jade hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt – könnt ihr jetzt bei alten Franchise-Lieblingen ordentlich sparen.

In einer Aktion vom 10. bis 14. August könnt ihr 5 bestimmte Teile der Open-World-Reihe mit bis zu 75 Prozent Rabatt abstauben. Und nicht nur das: ihr könnt in dieser Zeit auch kostenlos in die angebotenen Spiele reinzocken.

Folgende Spiele stehen zur Auswahl:

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed 4: Black Flag

Assassin's Creed Revelations

Assassin's Creed 2

Assassin’s Creed Brotherhood

Je nachdem, welche Plattform ihr wählt, kann die Verfügbarkeit der Spiele im Free Weekend variieren, auch der Zeitraum der Rabatt-Aktion schwankt. Am besten schaut ihr im Shop eurer Wahl nach dem endgültigen Preis und der Auswahl.

Wann genau geht das Gratis-Wochenende los?

Für PC-Spieler via Ubisoft Connect oder Epic Games startet die Aktion am 10. August um 12 Uhr und geht bis 14 Uhr am 14. August. Auf Xbox startet ihr am 10. August um 19 Uhr und könnt bis zum 14. August um 10 Uhr zocken.

PlayStation-Spieler haben von 18 Uhr am 10. August bis 14 Uhr am 14. August Zeit.

Auch wenn Ubisoft euch die Wahl lässt, am Ende werdet ihr euch wohl für einen Open-World-Hit entscheiden müssen, ansonsten werdet ihr an einem Gratis-Wochenende nicht weit kommen. Allein die Hauptquest in Valhalla nimmt gute 60 Stunden Spielzeit in Anspruch (Quelle: HowLongToBeat).

Wer alle Mysterien und Easter Eggs von AC aufdecken will, braucht noch viel länger:

Ihr könnt noch mehr sparen!

Im FAQ zum Free Weekend findet ihr nicht nur weitere Antworten zu euren Fragen, Ubisoft weist außerdem auf weitere Sonderaktionen hin.

Wenn ihr bis zum 17. August im Ubisoft Store bei AC Valhalla, Odyssey oder Origins zugreift, erhaltet ihr ein 5-Euro-Wallet-Guthaben, das ihr zum Beispiel nach Release beim Kauf von Assassin's Creed Mirage einsetzen könnt. Das Guthaben ist bis zum 19. Oktober gültig.

Zusätzlich könnt ihr bei AC Valhalla an einem „Fans werben Fans“-Programm teilnehmen. Wenn ihr eure Freunde in die Welt der Wikinger schleppt, gibt es Belohnungen im Spiel für euch.