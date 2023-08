Unser Quiz für Hardcore-Fans der Assassin’s Creed-Reihe stellt euer Spielwissen so richtig auf Probe. (Bildquelle: Ubisoft)

Was ist Assassin’s Creed?

Bei Assassin’s Creed (zu Deutsch: Credo der Assassinen) handelt es sich um eine Spielreihe des großen Publishers Ubisoft, welche im fernen Jahre 2007 ihren Anfang nahm und seitdem Spiel für Spiel die Fans auf aller Welt begeistert.

Die Rahmenhandlung des Spiels handelt von Desmond Miles, der in unserer Zeit von der Firma Abstergo Industries entführt wird, und mittels eines komplexen Verfahrens in die Vergangenheit geschickt wird, um da das Leben seiner Vorfahren – allesamt Assassine unter den Fittichen von Abstergo, welches eine Art Templerorganisation ist – zu durchleben und so zahllose Verschwörungen in und um den Orden herum aufzudecken.

Der Reiz der Spiele besteht dabei darin, dass ihr, indem ihr in die unterschiedlichen Rollen schlüpft, die unterschiedlichsten historischen Epochen erleben könnt. Piraten, Adelige, Römer und viele weitere Kulturen und kulturelle Phänomene bieten eine spannende Spielwiese zum Austoben.

Der andere Punkt, durch den sich die AC-Reihe auszeichnet, sind die altbewährten Spielmechaniken. Im Mittelpunkt der Spiele steht die Heimlichkeit. Mittels verschiedener Methoden sollt ihr eins mit eurer Umgebung werden, von Schatten zu Schatten kriechen und so wie ein richtiger Assassine euch eurer Gegner entledigen. Viele Mechaniken kommen über die Spiele hinweg immer wieder vor, wie das Pfeifen, das Verschmelzen mit der Menschenmenge oder das Eintauchen in Heuballen, um eure Landung sanft zu gestalten.

Ihr bewegt euch durch die Gegend dank eurer ausgezeichneten Parkour-Fähigkeiten und springt von Dach zu Dach, entkommt so den Gegnern und genießt eine wahnsinnige Szenerie. Apropos Szenerie – Assassin’s Creed ist bekannt für die äußerst getreue Kopie der vielen real weltlichen Orte, die zum Schauplatz des Spiels werden. Ihr reist durch Athen, London, Havanna, Paris, Jerusalem, Florence und viel mehr. Es geht sogar so weit, dass manche die Spiele für ihren Geschichtsunterricht nutzen. Ubisoft witterte an der Stelle ebenso die Möglichkeit, aktiv zu werden, und rief die Assassin’s Creed Discovery Tour-Spiele ins Leben.

Wer also Assassin’s Creed spielt, erlebt nicht nur eine schöne Welt voller spannender Intrigen, sondern bildet sich je nachdem sogar weiter. 2023 soll das neuste Spiel der Reihe, Assassins Creed Mirage, erscheinen und die Vorfreude ist bei den Fans der Reihe gigantisch. Es ist also noch kein Aus für den Erfolg von AC in Sicht.