Geleaktes Gameplay-Material von Assassin’s Creed: Codename Jade sorgt in der Community für Aufruhr. Auch wenn Teile des Videos mittlerweile größtenteils wieder entfernt wurden, ist das Überraschungs-Comeback einer beliebten Figur jetzt schon bestätigt.

Mit Assassin’s Creed: Codename Jade wird die Abenteuer-Reihe von Ubisoft nach China zurückkehren – allerdings scheint sich nicht die gesamte Handlung des Spiels im Reich der Mitte abzuspielen. Ein geleaktes Gameplay-Video zeigt jetzt eine Spielszene von den Ionischen Inseln vor Griechenland und bringt außerdem Kassandra aus Assassin’s Creed Odyssey ins Spiel.

Assassin’s Creed: Riesen-Leak zeigt Charakter-Comeback

Das kommende Ubisoft-Abenteuer Assassin’s Creed: Codename Jade befindet sich aktuell in der Beta-Test-Phase – und in diesem Kontext wurden auf YouTube satte zwei Stunden Gameplay-Video geleakt. Zwar ist der Großteil der Videos mittlerweile wieder gelöscht, doch die Spuren lassen sich im Internet selbstverständlich nicht so einfach verwischen. Somit ist nun auch die Überraschung dahin, dass ein Teil des Spiels offensichtlich in Griechenland stattfinden wird, wo Protagonist Wei Yu Seite an Seite mit Kassandra aus Assassin’s Creed Odyssey kämpft.

Für Kassandra ist es bereits der zweite Auftritt außerhalb ihres eigenen Spiels – in einem DLC zu Assassin’s Creed Valhalla gibt sich die Spartanerin ebenfalls die Ehre und stiehlt Hauptcharakter Eivor die Show. Wie groß ihre Rolle in Codename Jade ausfallen wird, ist allerdings noch unklar.

Assassin’s Creed: Ubisoft plant Großes

Codename Jade ist nur eines der kommenden Assassin’s-Creed-Projekte, die bei Ubisoft derzeit in Entwicklung sind. Insgesamt befinden sich 10 verschiedene Spiele der Reihe in Arbeit. Kürzlich hat Ubisoft sogar das Sequel eines anderen Open-World-Spiels aufgegeben, um den Fokus noch stärker auf das erfolgreiche Abenteuer-Franchise zu legen.

Schaut euch hier den Trailer zu Assassin’s Creed Jade an:

Assassin’s Creed: Codename Jade Trailer

