In etwas mehr als zwei Monaten erscheint der nächste Teil von Ubisofts erfolgreicher Assassinen-Reihe. Assassin’s Creed Mirage soll sich in einigen Punkten von den letzten drei Teilen der Serie unterscheiden und zurück zu den Wurzeln kehren – auch in Sachen Spielzeit. Das verriet Ubisoft nun im Rahmen eines Interviews.

Assassin’s Creed Mirage: Ubisoft äußert sich zur Spielzeit

Am 12. Oktober 2023 soll Assassin’s Creed Mirage in den Läden stehen. In den letzten Wochen und Monaten hat Ubisoft ordentlich die Werbetrommel für den nächsten Teil der Reihe gerührt und zahlreiche Trailer und Videos veröffentlicht, darunter auch einige Minuten Gameplay.

Schon seit geraumer Zeit ist klar: Assassin’s Creed Mirage wird nicht ansatzweise so groß und umfangreich wie Origins, Odyssey oder Valhalla werden. Wie viel Spielzeit die Fans jedoch genau erwarten können, war bislang unbekannt. Das ändert sich nun. Der französische YouTuber Julien Chièze durfte dem Lead-Producer von Assassin’s Creed Mirage Fabian Salamon etwas auf den Zahn fühlen und in Erfahrung bringen, wie viele Stunden das neue Assassin’s Creed seine Spieler beschäftigten wird.

Salamons Antwort: Spieler werden im Durchschnitt 20 bis 24 Stunden an Assassin’s Creed Mirage sitzen. Wer alles im Spiel sehen und jede Nebenquest mitnehmen will, muss 25 bis 30 Stunden einplanen.

Wer des Französischen mächtig ist, kann sich das komplette Video von Julien Chièze hier anschauen:

Neues Assassin’s Creed wird ein kurzer Spaß

Für alle Spieler, die mit einem der letzten Teile in die Reihe eingestiegen sind, dürfte das ein mittelschwerer Schock sein. Schließlich mussten Completionists allein für die Hauptspiele ohne DLCs für Origins, Odyssey und Valhalla schon 100 bis 150 Spielstunden einplanen.

Fans der alten Serienteile können nun jedoch aufatmen. Eine etwas kompaktere Assassin’s-Creed-Erfahrung hatten sich viele Spieler schon lange wieder gewünscht – zumal die Abkehr von der alten Erfolgsformel damals nicht jeden Fans begeisterte.