Ubisoft lässt euch Assassin’s Creed Mirage kostenlos spielen – mit einer Einschränkung

Mit Assassin’s Creed Mirage erschien im Herbst 2023 das bisher jüngste Spiel der Reihe. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, ist jetzt die Gelegenheit gekommen: Ubisoft bietet eine kostenlose Testversion für alle Plattformen an.

Assassin's Creed Facts

Testet Assassin’s Creed Mirage gratis

Vor etwa einem halben Jahr veröffentlichte Ubisoft Assassin’s Creed Mirage und möchte nun neue Spieler gewinnen. Bis zum 30. April 2024 könnt ihr das Spiel deshalb kostenlos testen – jedoch mit einer Einschränkung: Ihr habt zwei Stunden Zeit, um Bagdad zu erkunden und euch einen Eindruck zu verschaffen (Quelle: Ubisoft).

Wenn man davon ausgeht, dass ihr je nach Spielweise 15 bis 30 Stunden benötigt, diesen Teil der Serie zu durchspielen, mögen zwei Stunden knapp erscheinen. Ihr habt allerdings die Möglichkeit, euren Fortschritt in die Vollversion übertragen, wenn ihr das Spiel später erwerbt (Quelle: HowLongToBeat).

Die kostenlose Testversion von Assassin’s Creed Mirage ist für alle Spieler verfügbar und kompatibel mit PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S (jetzt bei Ubisoft ansehen). Zusätzlich beinhaltet die Testversion das neueste Update, welches noch einige Fehler behoben hat.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Basim, einem Straßendieb in den Straßen des neunten Jahrhunderts in Bagdad. Von einer geheimnisvollen Organisation zu einem tödlichen Meisterassassinen ausgebildet, ändert sich sein Schicksal.

Im Gegensatz zu den letzten Hauptspielen besinnt sich Ubisoft bei Assassin’s Creed Mirage wieder stärker auf die klassischen Wurzeln der Reihe.

Ubisoft hat für die Testversionen einen eigenen Trailer veröffentlicht:

Assassin's Creed Mirage: Free Trial and Title Update Trailer

Assassin’s Creed Mirage: Wie fällt die Bewertung aus?

Im GIGA-Test konnte sich das Spiel eine stabile Wertung von 8,4 von 10 möglichen Punkten sichern. Kollege Robert Kohlick gefällt vor allem der größere Fokus aufs Stealth-Gameplay. Positiv hervorheben wollen wir auch das simplere Upgrade-System für Waffen und Rüstungen sowie die vereinfachten Fertigkeitsbäume. Zwar fällt die Story etwas mager aus, Fans der alten Spiele werden die nostalgische Reise trotzdem genießen können.