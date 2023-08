Für die Navigations- und Wander-App Komoot könnt ihr Gutscheine einlösen und damit kostenlos neue Regionen freischalten. Wie das funktioniert, zeigen wir euch hier.

Komoot-Gutscheine gibt es für Rabatte, bestimmte Regionen oder die ganze Welt. Der Einlöse-Vorgang funktioniert aus rechtlichen Gründen aber nicht über die App. Stattdessen löst ihr den Code zunächst über die Komoot-Webseite ein, um ihn danach in der App oder am PC in eurem Komoot-Konto zu nutzen.

Komoot: So löst ihr einen Gutschein ein

Öffnet die Gutschein-Webseite von Komoot. Loggt euch mit euren Account-Daten ein, sofern noch nicht geschehen. Gebt den Gutschein-Code ein und klickt auf „Einlösen“. Ist der Code gültig, wird er in eurem Komoot-Konto hinterlegt. Dies gilt für die App und am PC. Achtet darauf, dass Gutscheine meistens an bestimmte Bedingungen gebunden sind, wie eine begrenzte Gültigkeitsdauer oder einen Mindestbestellwert.

Hier löst ihr schnell euren Komoot-Gutschein ein. (Bildquelle: GIGA)

Ab und an findet ihr neue Komoot-Gutschein-Angebote über die Webseite mydealz:

Komoot: Neue Region mit Gutschein freischalten

Habt ihr euren Gutschein-Code wie oben beschrieben in eurem Komoot-Konto hinterlegt, könnt ihr je nach Gutschein neue Regionen damit freischalten:

Wählt in der App oder PC „Region wählen“ aus. Gebt dazu im Suchfeld den Ort ein, den ihr freischalten möchtet. Bestätigt dann mit „Jetzt freischalten“. Bedenkt: Manche Gutscheine geben keine Rabatte, sondern schalten ganz bestimmte Regionen frei. Welche das letztlich ist, wird euch nach dem Einlösen angezeigt.

Hier schaltet ihr eine neue Region per Gutschein frei. (Bildquelle: Komoot)

Die freigeschalteten Regionen könnt ihr danach auch per Offline-Funktion nutzen, um unterwegs mit der Komoot-App ganz ohne Internetverbindung zu navigieren. Wie das geht, seht ihr hier:

Hat alles funktioniert oder gab es Schwierigkeiten? Schreibt uns eure Erfahrungen mit Komoot-Gutscheinen gerne in die Kommentare. Danke

