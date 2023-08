Die Steam-Community feiert ein neues Survival-Spiel mit einem ungewöhnlichen Twist: In I Am Future geht es zwar um euer Überleben, doch anstatt von Horror setzt das Spiel auf eine gemütlich-entspannte Atmosphäre.

Das I Am Future: Cozy Apocalypse Survival ist am 8. August 2023 auf Steam in die Early-Access-Phase gestartet und kann sich direkt zum Release einen Platz in den Bestseller-Charts der Plattform sichern. Das Aufbau-Abenteuer verbindet das Szenario der Post-Apokalypse mit entspanntem Gameplay und einem farbenfrohen Cartoon-Look und kommt damit bei der Community richtig gut an.

I Am Future: Neues Survival-Spiel beeindruckt auf Steam

In I Am Future wacht ihr mutterseelenallein auf dem Dach eines Wolkenkratzers in der futuristischen, aber zerstörten Stadt Cosmopolis auf. Nun liegt es an euch, euren Lebensraum aufzubauen und dabei die verfügbaren Ressourcen nach eurem eigenen Gutdünken zu nutzen. Nebenbei könnt ihr außerdem auch noch herausfinden, was eigentlich mit der Welt um euch herum geschehen ist.

Schaut euch hier den Trailer zu dem Survival-Hit I Am Future an:

I Am Future lässt euch euer ganz eigenes gemütliches Zuhause in der Post-Apokalypse bauen – Gartenbau, Angeln und Künstliche Intelligenz inbegriffen. Auf Steam kann das entspannte Survival-Game bereits zum Start der Early-Access-Phase überzeugen, denn die ersten rund 40 Bewertungen fallen positiv aus. Mit dem Release-Rabatt könnt ihr euch das Spiel jetzt noch bis zum 15. August 2023 für 13,31 Euro statt 14,79 Euro auf der PC-Plattform schnappen.

I Am Future: Cozy Apocalypse Survival Mandragora

Steam-Charts: Survival-Geheimtipp landet unter den Topsellern

Auf Steam sichert sich I Am Future: Cozy Apocalypse Survival von Indie-Entwickler Mandragora direkt zum Release einen starken achten Platz und landet somit knapp hinter Microsofts langersehntem Sci-Fi-RPG Starfield. PUBG Battlegrounds und das Rollenspiel Wartales belegen Rang 9 und 10 der Bestseller-Liste. (Quelle: Steam)

