Manchmal kommt es vor, dass der Laptop nicht herunterfahren will, obwohl man ihn ausschalten will. Das kann verschiedene Ursachen haben. Mit den folgenden Lösungshilfen lassen sich Probleme schnell beheben, damit man das Notebook in Ruhe zuklappen kann.

Es kann viele verschiedene Ursachen geben, warum ein Laptop nicht ausgehen will. Ein technischer Fehler ist dabei meist auszuschließen.

Laptop fährt nicht herunter: Das könnte der Grund sein

Läuft der Laptop noch und ist der Bildschirm schwarz, solltet ihr eine Taste auf der Tastatur oder Maus drücken. Oft wird der Monitor so aus dem Ruhezustand geholt und man erkennt bereits, warum das Notebook nicht herunterfahren will.

Manchmal verhindern Programme, die noch einen Befehl erwarten, dass der tragbare PC herunterfährt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man ein Textdokument noch nicht gespeichert hat. In solchen Fällen sollte man zunächst den Hinweisen des entsprechenden Programms folgen und zum Beispiel das Dokument sichern.

Auch abgestürzte Programme, die noch im Hintergrund laufen, können das Herunterfahren blockieren. Dann sollte man diese gecrashten Anwendungen vorher über den Task-Manager schließen, bevor man Windows herunterfährt.

Windows-Updates werden automatisch ausgeführt, wenn der Rechner heruntergefahren wird. Eventuell läuft also eine Aktualisierung, wodurch der Laptop noch läuft. Wartet einige Minuten ab, bis ein mögliches Update abgeschlossen ist. In einigen Fällen wird der Bildschirm beim Update-Vorgang aus Energiespargründen schwarz, wodurch es so aussieht, als wenn der Laptop ohne Grund nicht herunterfahren will.

Ausschalten beim Laptop erzwingen

Anders als bei einem Desktop-PC bringt es bei einem Laptop nichts, das Gerät vom Stromkabel zu trennen, um es ausschalten. Nehmt ihr das Stromkabel weg, läuft der Laptop im Akku-Betrieb weiter. Fährt das Gerät nicht herunter und ist der Bildschirm schwarz, müsst ihr also ein Ausschalten erzwingen. Das funktioniert bei den meisten Geräten einfach, indem ihr den Power-Button für mehrere Sekunden gedrückt haltet. Meistens passiert nichts, wenn man nur einmal kurz draufdrückt, stattdessen müsst ihr bis zu 30 Sekunden warten, bis der Laptop ausgeht.

Falls der Fehler regelmäßig auftritt, hilft es möglicherweise, Windows zurückzusetzen.

