Cheat Engine Download: Schummel-Tool für PC-Spiele

Cheat Engine ist ein kostenloses Cheat-Tool für Windows, welches euch ermöglicht es euch, in Spielen bestimmte Parameter wie beispielsweise Lebensenergie oder Munitionsvorrat zu ändern und so Spiele leichter oder auch schwieriger zu machen.

Cheat Engine Download: Parameter und Schwierigkeitsgrad von Spielen ändern

Mit Cheat Engine könnt ihr in Spielen unterschiedlichste Parameter anpassen, wie beispielsweise Munitionsvorrat und Lebensenergie in Ego-Shootern, den Geldvorrat oder die Stärke von Endgegnern. Umgekehrt könne natürlich auch Anpassungen vorgenommen werden, die das Spiel schwieriger machen, falls euch ein Game zu wenig fordert.

Um diese Manipulationen vornehmen zu können, liest Cheat Engine die von Spielen im Arbeitsspeicher abgelegten, temporären Dateien aus und bietet dem Benutzer diese in einer komfortablen Benutzeroberfläche zum Ändern an.

Weitere Funktionen von Cheat Engine

Neben dem Implementieren von Cheats kann Cheat Engine aber auch dazu benutzt werden, Bugs und Glitches zu finden und zu beheben. Dazu platziert der integrierte Debugger Breakpoints, um Variablen zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern.

Ebenso enthält das Programm einen Assembler / Disassembler sowie ein Tool zum Erstellen eigener Cheat-Patches. Beim Einsatz des Assemblers / Disassemblers ist allerdings Vorsicht geboten, da bei unsachgemäßer Anwendung die Spieldateien beschädigt werden können.

In Cheat Engine integriert ist außerdem ein Speed-Hack, mittels dessen ihr Spiele langsamer oder schneller ablaufen lassen könnt. Zudem gibt es einen Trainer Maker, mit dem ihr Trainer für andere Spieler erstellen könnt, so dass diese auf einfache Weise in ihrem Game cheaten können. Wer sich auf die Programmiersprache Lua versteht, kann sogar eigene Erweiterungen für Cheat Engine erstellen.

Zu empfehlen ist es, Cheat Engine nur bei Single-Player-Spielen und, im Falle von Multiplayer-Spielen nur dann zu verwenden, wenn Cheat-Tools ausdrücklich erlaubt sind. Ansonsten kann dies zum Ausschluss führen.