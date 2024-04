Bitter für Windows-10-Nutzer: Microsoft packt es einfach nicht

Noch bis Oktober 2025 versorgt Microsoft Windows 10 mit kleineren Patches und Aktualisierungen. Blöd nur, dass eine davon seit Monaten Probleme bereitet und Microsoft immer noch keine Lösung auf Lager hat.

Update-Probleme in Windows 10: Microsoft kommt nicht voran

Windows-Updates sind für einige PC-Nutzer regelmäßig eine Tortur. Manchmal verstellen sich nach dem Update wichtige Einstellungen, manchmal funktioniert der Drucker nicht mehr und manchmal lässt sich das Update erst gar nicht installieren. Letzteres ist nicht nur ärgerlich, sondern stellt mitunter ein Risiko dar, wenn dadurch eine Sicherheitslücke nicht geschlossen werden kann.

Genau vor diesem Problem stehen laut WindowsLatest Tausende Windows-10-Nutzer, die seit Monaten an der Installation des Updates KB5034441 scheitern. Sie werden stattdessen mit folgendem Fehler-Code konfrontiert: „0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE“. Davon betroffen sind die Windows-10-Versionen 21H2 und 22H2.

Das Update wird bereits seit Anfang Januar 2024 verteilt und dient dazu, eine Sicherheitslücke für potenzielle Angreifer zu schließen. Denn ohne das Update ist es möglich, die BitLocker-Verschlüsselung über die Windows-Wiederherstellungsumgebung (kurz WinRE) zu umgehen. Microsoft erkannte den Fehler kurze Zeit später offiziell an und nahm ihn in die Liste der bekannten Probleme auf (Quelle: Microsoft).

Kostenlose Sicherheits-Updates für Windows 10 gibt es nur noch bis Oktober 2025. Wer das Betriebssystem danach weiterhin gefahrlos nutzen will, muss zahlen:

Microsoft liefert Workaround, aber die finale Lösung lässt auf sich warten

Inzwischen hat Microsoft einen Workaround veröffentlicht, mit dem betroffene Windows-10-Nutzer das Update trotzdem installieren können. Sie müssen zuvor die Kapazität ihrer WinRE-Partition über ein von Microsoft bereitgestelltes Skript erhöhen, das via PowerShell ausgeführt wird. Da sich jedoch nur wenige Nutzer in einer Terminal-Anwendung wohlfühlen dürften, stellt dieses Vorgehen keine zufriedenstellende Lösung dar.

Dieser Umstand ist auch Microsoft bewusst. Sie schreiben im Fehler-Log, dass das Team weiterhin an einer Lösung arbeitet, die über ein zukünftiges Update ausgerollt werden soll. Einen konkreten Zeithorizont gibt Microsoft dafür jedoch nicht an. Gut möglich also, dass betroffene Windows-10-Nutzer sich noch eine ganze Weile gedulden müssen.