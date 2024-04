PlayStation 5: Neues Feature macht Spieler (fast) überflüssig

Die Konkurrenz auf dem Konsolenmarkt schläft nicht, deswegen arbeiten Unternehmen wie Sony, Microsoft und Nintendo ständig daran, ihre Geräte und Features zu verbessern. Sony arbeitet beispielsweise an einem Programm, das das Zocken für euch übernehmen soll.

Sony Playstation Facts

PlayStation: KI könnte euch bald ersetzen

Jeder Gamer kennt wohl das Gefühl: Manchmal will es an einer Stelle im Spiel einfach nicht klappen – sei es ein kniffliges Rätsel oder ein harter Boss-Gegner, von denen es heutzutage einige gibt. Um diese Frustration zu mildern, hat Sony kürzlich die Community-Spielhilfe erweitert. Eure Videos sollen anderen künftig helfen, wenn jemand in einem Spiel nicht weiterkommt.

Anzeige

Laut einem Patent plant Sony jedoch, diese Hilfe weiter auszubauen. Den Unterlagen zufolge arbeitet das Unternehmen an einem KI-Programm für seine Konsolen. Dieses soll Spielern dabei helfen, schwierige oder langweilige Passagen zu bewältigen, indem es den Spieler imitiert und ähnliche Ergebnisse erzielt wie er selbst (Quelle: Patentscope).

Die Skizze von Sony erklärt, wie das Ganze funktioniert. (Bildquelle: Patentscope)

Das KI-Programm soll sich auch positiv auf Multiplayer-Spiele auswirken, indem es euch würdig vertreten kann, falls ihr kurzzeitig abwesend seid, sodass andere Spieler nicht auf euch warten müssen. Das setzt allerdings voraus, dass ihr der KI alle nötigen Entscheidungen überlasst.

Anzeige

Wie üblich besteht auch bei diesem Patent keine Gewissheit darüber, ob es letztendlich realisiert wird. Viele Ideen können aus verschiedenen Gründen am Ende doch nicht umgesetzt werden.

Sony kann mit der Marke PlayStation allerdings nicht überall überzeugen:

Ich bin ENTTÄUSCHT – PlayStation Portal im Test Abonniere uns

auf YouTube

PlayStation 5: Sony hat noch mindestens ein Ass im Ärmel

Natürlich konzentriert sich Sony nicht nur darauf, laufend Programme und Features zu entwickeln, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Die Spiele selbst spielen eine ebenso wichtige Rolle, und hier gibt es noch einige Projekte, die sich bereits in Arbeit befinden. Fans freuten sich kürzlich über die Ankündigung, dass ein neun Jahre alter PS4-Hit bald überarbeitet auch für die PS5 verfügbar sein wird.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.