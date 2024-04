Geheime Chrome-Funktion aufgetaucht: So macht ihr Googles Browser schlauer

Google will die Adressleiste seines Chrome-Browsers aufpeppen. Dazu ist jetzt eine geheime Funktion aufgetaucht, über die Nutzer mit Googles KI Gemini kommunizieren können. Wer will, kann die neue KI-Integration in Chrome schon jetzt testen.

Google plant Gemini-Integration in Chrome

Google arbeitet an einer interessanten Erweiterung für die Desktop-Version seines Browsers Chrome. Geplant ist eine direkte Integration von Googles KI-Assistenten Gemini in die Adressleiste. Nutzer werden darüber bald in der Lage sein, einfach „@gemini“ vor ihre Eingabe zu setzen, um direkt auf die KI-Dienste zuzugreifen. Damit wird die Omnibox von Chrome nach langer Zeit wieder attraktiver und interaktiver.

Die Integration von Gemini in die Adressleiste befindet sich derzeit noch in der Testphase und ist nur in den Canary-Builds von Chrome verfügbar. Um die Funktion zu aktivieren, müssen bestimmte Flags gesetzt werden, von denen manche bereits in der stabilen Version von Chrome vorhanden sind (Quelle: Android Police).

Nutzer geben dazu „chrome://flags“ ein und suchen dann nach „Starter Pack“. Sind die beiden aufgetauchten Flags aktiviert, erscheint Gemini in der Omnibox.

Die neue Funktion für die Adressleiste deutet darauf hin, dass Google große Pläne hat, KI-Technologien tief in das alltägliche Surf-Erlebnis zu integrieren. Durch die direkte Verknüpfung mit Gemini über die Omnibox erhalten Nutzer ohne Umwege KI-generierte Antworten auf ihre Fragen. Separate Apps oder Webseiten für KI-Dienste sind nicht mehr notwendig, wenn sich Chrome als zentrale Anlaufstelle positionieren kann.

Die Google-KI kann auch die Umgebung analysieren:

Google Gemini: Das kann die KI

Gemini: Wann erscheint die neue Chrome-Funktion?

Die einfache Aktivierung über Flags deutet darauf hin, dass Google die Gemini-KI über die Adressleiste bald auch einem breiteren Publikum zugänglich machen will. Wann das der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt. Google selbst hat sich noch nicht zu der neuen Funktion geäußert.

