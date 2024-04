PlayStation- und Xbox-Schock: Fans sollen für beliebtes Spiel doppelt zahlen

Das Horror-Spiel 7 Days to Die verlässt nach über einem Jahrzehnt den Early Access. Eigentlich ein Grund zur Freude für die Fans, doch für Spieler auf den Konsolen ergibt sich daraus ein großes Problem.

Als Valve im Jahr 2013 das Early-Access-Programm auf Steam einführte, war 7 Days to Die eines der ersten Spiele, das in dieser Form der kostenpflichtigen Testphase erschien. Mehr als zehn Jahre später verlässt die Open World von Entwickler The Fun Pimps den Early Access im Juni 2024. Der Konsolen-Launch der Version 1.0 ist für den folgenden Monat geplant.

Der Preis erhöht sich damit auf allen Plattformen von 22,99 Euro auf 44,99 Euro. Preis-Tipp: Bis zum 29. April könnt ihr auf Steam das Survival-Spiel noch zu einem reduzierten Preis von 5,51 Euro kaufen.

Probleme bei den Konsolen-Versionen

Im Jahr 2016 entwickelte das Studio Iron Galaxy Portierungen von 7 Days to Die für die PlayStation 4 und die Xbox One. Nachdem der für die Ports zuständige Publisher Telltale Games 2017 pleite ging, erhielten die Konsolen-Versionen keine weiteren Updates oder neuen Inhalte mehr. The Fun Pimps erhielt 2019 zwar die vollständigen Rechte zurück, kümmerte sich aber um die Ports nur geringfügig (Quelle: The Fun Pimps).

Für den angekündigten Konsolen-Launch im Juli wird es daher neue Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S geben. In einem FAQ zum 1.0-Release erklären die Entwickler, dass Konsolen-Spieler 7 Days to Die deswegen erneut kaufen müssen, wenn sie die aktuelle Version spielen wollen (Quelle: The Fun Pimps).

Man arbeite allerdings mit Sony und Microsoft an einer Möglichkeit, Besitzern der Early-Access-Version einen Rabatt zu gewähren. Als Grund nennt das Studio „erhebliche technische Unterschiede zwischen alter und aktueller Konsolenhardware“.

Wer die alten Konsolen-Versionen besitzt, kann diese nach wie vor herunterladen und spielen. Es wird allerdings keine Updates mehr geben und kein Zusammenspiel mit der dann aktuellen Spielversion. Dieses Mal sollen PC- und Konsolen-Version jedoch immer auf dem gleichen Stand bleiben, damit sich ein solches Problem nicht wiederholt.

