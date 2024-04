Versteckt im Standfuß: Aldi verkauft Fernseher mit besonderem Extra

Mit einem Fernseher-Kauf ist es heutzutage oft nicht mehr getan. Denn viele moderne TV-Geräte leiden an einer Schwäche: Der Ton lässt zu wünschen übrig. Eine Soundbar löst zwar das Problem, doch die kostet zusätzliches Geld und man muss sich mit der Verkabelung herumschlagen. Die clevere Lösung gibt es aktuell bei Aldi für 549 Euro.

Aldi verkauft Philips-Fernseher mit integrierter Soundbar

Für 549 Euro (jetzt im Aldi-Onlineshop ansehen) verkauft der Discounter aktuell den Philips 43PUS923. Ein Preisvergleich zeigt: Günstiger als bei Aldi gibt es den gut ausgestatteten Philips-Fernseher derzeit nirgends. Die UVP liegt bei stolzen 1.299 Euro, ein richtig gutes Schnäppchen also. Im Vergleich zu anderen TV-Geräten bietet der Philips-Fernseher eine Besonderheit, die sich im Standfuß versteckt.

Smart-TV von Philips Mit integrierter Soundbar (40 Watt Ausgangsleistung), Android-TV als Betriebssystem, 43-Zoll-Diagonale. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.04.2024 16:21 Uhr

Dort ist eine Soundbar von Bowers & Wilkins untergebracht. Seit über 60 Jahren gelten die Briten als Audio-Experten, hervorragender Klang ist also garantiert. Die Soundbar bietet eine Ausgangsleistung von 40 Watt, die sich auf zwei Lautsprecher (2 x 10 Watt) sowie einen Woofer (20 Watt) aufteilt. Moderne Standards wie Dolby Atmos sind ebenfalls an Bord und dank des integrierten Dialogmodus kann man Unterhaltungen in Filmen und Serien besser verstehen.

Der LED-Fernseher von Philips bietet eine Diagonale von 43 Zoll (108 cm) und fügt sich damit auch in kleinere Wohn- oder Schlafzimmer ein, ohne zu wuchtig zu wirken. Mit der 4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel werden alle Inhalte knackig-scharf dargestellt. Für besonders kontrastreiche Filme oder Serien unterstützt der Philips 43PUS923 auch Standards wie HDR. Die Ambilight-Beleuchtung unterstreicht das Erlebnis. Dadurch werden die Farben auf des TV-Bilds auf die Wand dahinter erweitert und ein echtes Kino-Feeling entsteht.

Als Betriebssystem kommt das ausgereifte Android TV zum Einsatz. Streaming-Apps wie Netflix, Disney+, Prime Video oder auch die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen TV-Sender stehen damit zur Verfügung. Zum Anschluss von Receivern, Spielkonsolen und Co. gibt es insgesamt 4 HDMI-Anschlüsse.

Für wen lohnt sich der Philips-Fernseher bei Aldi?

Der Philips 43PUS923 lohnt sich für alle, die einen schicken Rundum-Sorglos-Fernseher mit ausgezeichnetem Sound und moderner Technik suchen. Der Aldi-Preis ist hervorragend und macht den Smart-TV zu einer echten Empfehlung.

