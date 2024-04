Netflix zieht den Stecker: Landet auch das Witcher-Spin-off in der Tonne?

The Witcher auf Netflix steuert aufs Ende zu. Nachdem der Streaming-Dienst erst vor kurzem das Ende der Serie rund um den weißhaarigen Hexer verkündet hat, folgt jetzt der nächste Schlag. Die Arbeiten an einem Spin-off wurden wohl noch während der Dreharbeiten beendet.

The Witcher: Netflix stampft womöglich Spin-Off ein

Netflix hat erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass die Serie The Witcher mit der fünften Staffel enden wird. Jetzt scheint der Streaming-Dienst das Universum auch an anderer Stelle abwickeln zu wollen. Eine Spin-off rund um Ciris Rattenbande hat wohl schon ein Ende gefunden, bevor es jemals offiziell angekündigt wurde.

Die Website Redanian Intelligence war schon für viele Leaks im Witcher-Universum verantwortlich und ist für gewöhnlich sehr gut informiert. Laut den Insidern hätte die Serie rund um die Gruppe junger Verbrecher und Trickbetrüger aus sechs oder acht Folgen bestehen sollen. In der dritten Staffel von The Witcher schließt sich Ciri der Gruppe an, das Spin-off hätte ihre Vorgeschichte behandelt.

Jetzt heißt es jedoch, dass nur zwei Folgen tatsächlich gedreht wurden. Netflix habe sich das frühe Material angesehen und daraufhin den Plan geändert. Die bereits gedrehten Szenen sollen allerdings nicht komplett ungenutzt in die Tonne wandern. Laut der Redanian Intelligence soll das Material jetzt in die vierte Staffel der Witcher-Serie eingearbeitet werden – entweder in Form von Flashbacks oder als Film bzw. Spezialepisode (Quelle: Redanian Intelligence).

Neben der Hauptserie ist noch ein animierter Witcher-Film in Arbeit. Schaut euch hier den Trailer für Sirens of the Deep an:

The Witcher: Sirens of the Deep

The Witcher hat seinen Geralt verloren

Das Witcher-Universum bei Netflix scheint langsam auf ein Ende hinzusteuern – zumindest in Live-Action. Bei den Fans hat der Streaming-Dienst bereits viel guten Willen verspielt, seitdem Henry Cavill angekündigt hat, nicht länger Geralt von Riva zu spielen. Stattdessen übernimmt Liam Hemsworth als weißhaariger Hexer. Dabei handelt es sich sicherlich um keine schlechte Wahl, doch er ist nicht der Fanliebling Cavill. Der widmet sich jetzt dem nächsten Projekt und arbeitet zusammen mit Amazon an einer Serie im Warhammer-40K-Universum.

