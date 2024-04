Netflix kann einpacken: Jeder will jetzt diesen Film sehen

Es gibt einen Film, der war im Kino nicht sonderlich erfolgreich. Doch jetzt plötzlich will ihn jeder sehen, wie ein Blick auf die US-amerikanischen Streaming-Charts beweist. Beim Branchen-Primus Netflix findet ihr „Argylle“ aber nicht – aus gutem Grund.

An der Spitze der Movie-Streaming-Charts in den USA gibt es einen neuen Spitzenreiter (Quelle: Reelgood). Auf Platz 1 kämpft sich mit „Argylle“ eine rasante Actionkomödie mit Star-Besetzung von Regie-Talent Matthew Vaughn („Kick-Ass“, „Kingsman“). Wer die im Rahmen einer Streaming-Flatrate sehen will, der benötigt ein Abo von Apple TV+. Glücklicherweise finden sich immer wieder aktuelle Angebote, um sich den Dienst für 1 bis 3 Monate kostenfrei zu sichern („Argylle“ bei Apple TV+ ansehen).

Netflix landet aktuell ganz unten. (Bildquelle: Reelgood)

Apple TV+ auf dem Siegertreppchen – für Netflix bleiben nur die letzten Plätze

Netflix hat dem hingegen aktuell nichts entgegenzusetzen. Erst auf Platz 9 und 10 finden sich mit „Scoop“ und „The Bricklayer“ zwei Filme aus dem Portfolio des bekannten Anbieters, wobei letzterer hierzulande gegenwärtig nicht bei Netflix zu sehen ist.

Für „Argylle“ kommt der Erfolg etwas überraschend, denn im Kino wollte die Agentenkomödie in den letzten Monaten so recht niemand sehen. Bei geschätzten Produktionskosten von rund 200 Millionen US-Dollar spielte der Film an den Kinokassen weltweit keine 100 Millionen US-Dollar wieder ein. Für den erfolgsverwöhnten Regisseur Matthew Vaughn der bis dato größte finanzielle Misserfolg.

Wer da alles mitspielt:

Argylle - Trailer Deutsch

Vielleicht war ein Grund neben den eher miesen Kritiken auch der Umstand, dass der Film von vornherein für eine spätere Streaming-Vermarktung vorgesehen war. Schließlich handelt es sich um eine Produktion von „Apple Original Films“. Aus diesem guten Grund wird man den Film auch bei Netflix nicht zu Gesicht bekommen.

Kritiker werden mit dem Film nicht warm

Immerhin will aktuell scheinbar jeder den Film sehen – ein später Erfolg, zumindest beim Publikum. Das zeigte sich mit einem Votum von 72 Prozent bereits bei Rotten Tomatoes recht zufrieden mit dem Film. Im Gegensatz zu den professionellen Filmkritikern. Nur 33 Prozent von denen mochten das Werk. Die IMDd-Bewertung von nur 5,7 Punkten verspricht gleichfalls kein sonderlich großes Kino. Doch wer hat Recht?

Dies muss am Ende schon jeder selbst herausfinden – reine Geschmacksache.

Sven Kaulfuss , GIGA-Experte für alles von Apple: iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iOS. Ich selbst konnte mir den Film in den letzten Tagen anschauen. Sicherlich kein Meisterwerk von Matthew Vaughn, aber immer noch unterhaltsamer, als uns so mancher Profi-Kritiker glauben lassen möchte. Ich hatte jedenfalls meine Freude daran. Fragt sich nur, ob im Angesicht des finanziellen Misserfolges die zum Schluss angedeutete Fortsetzung tatsächlich noch Realität wird – abwarten.

