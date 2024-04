Beeindruckender Cast: 17 Serien- & Filmfiguren vor & nach dem Zeitsprung

© Bildquelle: Imago / Rideaux-PicturePerfect, Everett Collection 1 / 52

Das sind die besten Charaktere in Filmen und Serien, für die eine ältere und eine jüngere Version gecastet wurde.

Findet ihr es nicht auch super nervig, wenn man sich in einer Story so sehr an eine Person gewöhnt hat und sie dann wegen eines Zeitsprungs plötzlich ausgetauscht wird? Es ist verständlich, dass ein Kind zehn Jahre später in der Timeline nicht dieselbe Rolle besetzen kann. Aber zumindest sollten die beiden Darsteller sich so ähnlich sehen, dass man den Zeitsprung auch sofort versteht. Hier zeigen wir euch 17 Serien- und Filmfiguren, die perfekt für ihre ältere und jüngere Version gecastet wurden.