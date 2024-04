The Witcher: Netflix macht mit der Serie jetzt kurzen Prozess

Nach dem Abschied von Henry Cavill als Geralt von Riva übernimmt nun Liam Hemsworth. Der darf allerdings nicht lange die Rolle der Hexers verkörpern, denn Netflix beendet die Serie früher als geplant.

Der ursprüngliche Plan sah eigentlich insgesamt sieben Staffeln für die Netflix-Serie The Witcher vor. Wie der Streaming-Anbieter nun offiziell bekannt gab, enden Geralts Abenteuer aber deutlich früher.

The Witcher: Netflix-Serie endet früher

In einem Betrag auf X, ehemals Twitter, gibt Netflix bekannt, dass die Produktion der 4. Staffel von The Witcher jetzt in vollem Gang ist. Es wird außerdem erklärt, dass die Serie nach der 5. Staffel enden wird.

Auf der offiziellen Netflix-Seite heißt es außerdem, dass beide Staffeln am Stück gedreht werden, es also keine Pause bei der Produktion geben wird. (Quelle: Netflix). Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich erklärte: „Wir sind begeistert, dass wir Andrzej Sapkowskis Bücher zu einem epischen und befriedigenden Abschluss bringen können.“

Zu einem geplanten Release gibt es noch keine offiziellen Informationen. Die 3. Staffel begann mit den Dreharbeiten im September 2022 und wurde um Juni 2023 veröffentlicht. Staffel 4 dürfte also frühestens Anfang 2025 auf Netflix an den Start gehen.

The Witcher: Staffel 3 | Offizieller Teaser | Netflix

Worum geht es in den Staffeln 4 und 5?

Für den beiden finalen Seasons werden die drei verbleibende Bücher vom Witcher-Autor Andrzej Sapkowskis verfilmt. Dabei handelt es sich um Feuertaufe, Der Schwalbenturm und Die Dame vom See. Damit wäre die Witcher-Saga auch in der Netflix-Serie komplett. Eine neue wichtige Figur wird der Vampir und Freund von Geralt Regis spielen. In der Serie wird diese Rolle vom Matrix-Star Laurence Fishburne übernommen.

Was macht der Ex-Geralt?

Henry Cavill verließ die Serie unter anderem, um wieder Superman zu spielen – woraus bekanntermaßen nichts wurde. Der britische Schauspieler widmet sich allerdings auch einem weiteren Herzens-Projekt, der Umsetzung einer Serie im Warhammer 40K-Universum gemeinsam mit Amazon. Dieses Mal ist Cavill auch als ausführender Produzent beteiligt.

