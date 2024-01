The Witcher auf Netflix: Matrix-Star kämpft bald an der Seite von Geralt

Der Cast der Witcher-Serie auf Netflix bekommt für die vierte Staffel weiteren Zuwachs. Laurence Fishburne wird die Rolle eines Vampirs und Weggefährten des Hexers übernehmen.

Zwar wissen wir bisher nicht, wann die vierte Staffel von The Witcher erscheinen wird, doch es ist sicher, dass sich die Fans an ein paar neue Gesichter gewöhnen müssen. Das betrifft nicht nur Geralt von Riva, der in Zukunft von Liam Hemsworth statt Henry Cavill gespielt wird, sondern auch ein paar komplett neue Figuren.

Netflix-Serie bekommt Hollywood-Zuwachs

Netflix teilte via X, ehemals Twitter, mit, dass der amerikanische Schauspieler Laurence Fishburne (Matrix, John Wick) die Rolle des Vampirs Emiel Regis übernehmen wird.

The Witcher: Wer war doch gleich Regis?

Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy, in der Regel aber einfach nur Regis genannt, ist ein hoher Vampir und Freund von Geralt. Fans der Bücher kennen ihn als Mitglied von Geralts Hanse. Diese Gruppe aus Mitstreitern versammelt der Hexer um sich, als er erkennt, dass er in den zunehmenden Kriegswirren Hilfe benötigt. Drei Mitglieder dieser Gruppierung kennen auch die Zuschauer der Netflix-Serie bereits.

Um wen es sich handelt, behalten wir aus Spoilergründen für uns, doch die dritte Staffel endet recht offensichtlich mit der Etablierung einer neuen Reisegruppe für Geralt. In den Büchern taucht Regis übrigens das erste Mal in „Feuertaufe“ auf und ist zu dem Zeitpunkt bereits 400 Jahre alt. Der Vampir arbeitet als Heilkundiger, muss seine Heimat aber wegen des Krieges verlassen, auf der Flucht trifft er dann den Hexer.

In den Videospielen von Entwickler CD Projekt Red wird Regis im ersten Spiel lediglich namentlich erwähnt. Dafür nimmt er im DLC von Teil 3 „Blood and Wine“ eine sehr prominente Rolle ein.

Wann die vierte Staffel von The Witcher auf Netflix starten wird, ist bisher nicht klar. Wie die bekannte Website für Witcher-News, Redanian Intelligence, letztes Jahr berichtete, führten die Streiks in Hollywood auch zu Verzögerungen bei Netflix. (Quelle: Redanian Intelligence). So soll die Produktion von Staffel 4 erst dieses Jahr starten, eine Veröffentlichung 2024 ist also eher unwahrscheinlich.