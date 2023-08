Ein Videospiel als Serie zu adaptieren, ist kein einfaches Unterfangen – auch bei dem Netflix-Hit The Witcher sind die Fans nicht mit allen Entscheidungen zufrieden. Die Schuld an einem der größten Probleme trägt laut dem Produzenten allerdings das Publikum selbst.

Die Netflix-Adaption von The Witcher hat bei Fans der Vorlage längst nicht nur für Begeisterung gesorgt. Manche kritisieren schon seit Langem, dass sich die Serie zu viele Freiheiten nimmt und die komplexen Geschichten auf zu einfache Szenarien herunterbricht – genau dies liegt laut dem Produzenten Tomek Baginski allerdings nicht an den Filmschaffenden, sondern an den Zuschauern, für die die Geschichten versimpelt werden mussten.

The Witcher: Netflix-Produzent ledert gegen Publikum

In dem neuen Interview schießt sich Baginski auf das amerikanische Publikum im Allgemeinen ab – Serien müssten ihre Handlungsstränge für die US-Bürger vereinfachen und somit Nuancen und Komplexitäten vermeiden. Dies liege seiner Meinung nach in der Geschichte und Kultur der USA begründet, in der die Welt sehr oft in klar abgrenzbare gute und böse Parteien eingeteilt werde. Ebendieses Problem sei ihm schon bei einem früheren Projekt negativ aufgefallen. (Quelle: PCGamer)

Dass Baginski das Publikum für die Entscheidungen rund um die The-Witcher-Produktion verantwortlich macht, kommt im Übrigen nicht zum ersten Mal vor. Bereits vor einem Jahr gab er ein Interview auf YouTube, in dem er unter anderem die kurze Aufmerksamkeitsspanne von jüngeren Zuschauern kritisierte, die mit YouTube und TikTok aufgewachsen seien. Dass er sich mit diesen Kommentaren bei vielen Zuschauern vor allem in den USA wohl keine Fans gemacht hat, dürfte nicht überraschen. (Quelle: YouTube)

Netflix-Serie steht vor ungewisser Zukunft

Mit seinen Äußerungen reagiert Baginski auf Kritik, die die Serie bereits seit Beginn begleitet hat – doch seit bekannt wurde, dass Star Henry Cavill von Liam Hemsworth abgelöst werden wird, hat die Netflix-Produktion noch mehr Gegenwind als ohnehin schon abbekommen.

Auf die deswegen bereits im Vorfeld kontrovers diskutierte vierte Staffel müssen Fans allerdings noch etwas länger warten. Aller Voraussicht nach wird sie erst 2025 erscheinen. Ob die Fans der Fantasy-Saga dann wohlgesinnter sind und Baginskis Argument der vereinfachten Geschichten akzeptiert werden, muss sich erst noch zeigen.

So oder so solltet ihr The Witcher auf Netflix unbedingt im Original schauen – dafür sprechen diese 8 Gründe:

