Nur bei Prime Video: Der Streaming-Dienst von Amazon hat sich mit „Those about to die“ eine neue Serie gesichert, bei der auch Roland Emmerich Regie führt. Die zehnteilige erste Staffel spielt im alten Rom, mit den Dreharbeiten wurde schon begonnen.

Roland Emmerich: Neue Serie bei Prime Video

Prime Video hat sich die exklusiven Streaming-Rechte für die kommende Serie „Those about to die“ gesichert, die von den beiden deutschen Regisseuren Roland Emmerich und Marco Kreuzpaintner inszeniert wird. Die Serie spielt im Rom des 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung und wird in Deutschland sowie in verschiedenen anderen Ländern nur bei Amazons Streaming-Dienst verfügbar sein.

Mit den Dreharbeiten wurde bereits begonnen, sie sollen bis Mitte Oktober abgeschlossen werden. „Those about to die“ erzählt die Geschichte von Rom im Jahr 79 (Quelle: Variety). Die zunehmend gelangweilte römische Bevölkerung lässt sich durch kostenloses Essen und spektakuläre Unterhaltung in Form von Wagenrennen und Gladiatorenkämpfen ruhig halten.

Das Kolosseum und die dort laufenden Gladiatorenkämpfe spielen dabei eine zentrale Rolle. Versprochen wird eine hochkarätige Besetzung, angeführt vom zweifachen Oscar-Gewinner Anthony Hopkins in der Rolle des Kaisers Vespasian. Als weitere Schauspieler sind unter anderem Iwan Rheon, Tom Hughes, Jóhannes Haukur Jóhannesson und Sara Martins bestätigt. Roland Emmerich führt nicht nur Co-Regie, sondern tritt neben Harald Kloser und Gianni Nunnari auch als Produzent auf.

„Those about to die“ startet 2024

Einen genauen Veröffentlichungstermin hat Amazon noch nicht verraten, die Serie soll aber im kommenden Jahr an den Start gehen. Eine spätere Free-TV-Auswertung für Österreich steht schon fest, dort wird es „Those about to die“ bei Servus TV geben. Wer die Serie im deutschen Free-TV sendet, ist noch Gegenstand von Verhandlungen.

