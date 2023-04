Wenn sich die größten Stars Hollywoods gemeinsam einem Projekt widmen, kommt oft etwas Großes dabei raus. Ein Beispiel für einen solchen Film könnt ihr hier im Stream sehen.

Regie-Legende Ridley Scott hat mit unter anderem „Alien“ und „Blade Runner“ schon viele große Filme mit einer großen Fangemeinde geschaffen. In dieser Reihe kann man auch „Gladiator“ nennen. Der Film aus dem Jahre 2001 sollte jedem Filmfan ein Begriff sein. Spektakuläre Action, legendäre Musik von Hans Zimmer und ein toller Cast mit unter anderem Russel Crowe und Joaquin Phoenix, machen den Film zu einem der prominentesten Vertreter des Sandalenfilmgenres und einem der größten Filme überhaupt. Nicht umsonst gingen fünf Oscars, darunter bester Film und bester Hauptdarsteller an „Gladiator“. Ihr könnt euch bei den beiden größten Streaming-Anbietern selbst ein Bild von dem Film machen. Sowohl Netflix als auch Amazon Prime Video zeigen euch den Historien-Action-Film im Abo.

Zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten gehört „Gladiator“ nicht. Welche elf Filme es dagegen auf die Top-Liste geschafft haben, seht ihr in unserem Video.

Darum geht es in „Gladiator“

Die Handlung dreht sich rund um den römischen Feldherr Maximus Decimus Meridius (Russel Crowe). Nach einer erfolgreichen Schlacht gegen die Germanen, angeführt von Maximus, erfährt der Sohn des Kaisers Mark Aurel (Richard Harris), Commodus (Joaquin Phoenix), dass er nicht der Thronfolger werden wird. Aus Wut erwürgt er seinen Vater und wird so doch Kaiser von Rom. Maximus erkennt den neuen Kaiser aber nicht an und so befiehlt Commodus die Ermordung von Maximus und seiner ganzen Familie. Dieser kann dem Mordanschlag aber knapp entgehen und flüchtet verletzt nach Hause. Dort findet er seine Familie tot und sein Zuhause abgebrannt vor, ehe er sein Bewusstsein verliert. Maximus wird anschließend von Sklavenhändlern in eine Gladiatorenschule gebracht und ausgebildet. Von nun an verfolgt er seinen Plan, sich an Commodus zu rächen.

Die schlimmsten Filmfehler gibt es in unserer Bilderstrecke zu sehen:

Eine Fortsetzung nach über 20 Jahren?

Es mag überraschend klingen, doch tatsächlich wird ein weiterer „Gladiator“-Film erscheinen. Inhaltlich wird er 25 Jahre nach dem ersten Teil spielen und die neue Hauptfigur wird der Neffe von Commodus sein. Verkörpern wird diesen der irische Schauspieler Paul Mescal. Russel Crowe wird nicht mehr in der Fortsetzung auftreten. Regie wird erneut Ridley Scott übernehmen und die Dreharbeiten sollen wohl im Mai 2023 starten. Ein US-Startdatum gibt es auch schon: „Gladiator 2“ soll am 22. November 2024 in den amerikanischen Kinos erscheinen. Hierzulande wird der Film vermutlich in der selben Woche starten. Mehr Informationen zur „Gladiator“-Fortsetzung haben unsere Kollegen bei Kino.de für euch.

