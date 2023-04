Zur neuen Serie von Anke Engelke und Bastian Pastewka sind erste Details ans Licht gekommen. In der ersten Staffel von Never Ever soll es acht Folgen geben, doch Fans der beiden deutschen Comedy-Legenden müssen sich noch etwas gedulden. Wer in den weiteren Rollen zu sehen sein wird, steht auch schon fest.

Never Ever: Erste Details zur Serie aufgetaucht

Dass Anke Engelke und Bastian Pastewka nach langer Zeit wieder gemeinsam vor der Kamera stehen werden, ist bereits seit Februar 2023 bekannt. Viel mehr wussten wir aber nicht über die Serie, die bei der Ankündigung nicht mal einen Namen hatte. Das hat sich jetzt geändert, denn sowohl Engelke als auch Pastewka haben sich zu dem Projekt geäußert.

Der Arbeitstitel der Serie lautet Never Ever. Ob sie aber wirklich unter diesem Namen vermarktet wird, steht noch nicht fest. Immerhin wissen wir jetzt, dass die erste Staffel aus acht Folgen bestehen wird, die auf eine Laufzeit von je 30 Minuten kommen (Quelle: Prime Video DE). Mit einer zeitnahen Veröffentlichung ist aber nicht zu rechnen. Fans müssen sich noch bis zum Jahr 2024 gedulden. Dann soll Never Ever bei Amazon Prime Video sein Debüt geben.

Wer neben Engelke und Pastewka zu sehen sein wird, ist jetzt auch kein Geheimnis mehr: Fritzi Haberlandt, Edin Hasanovic, Peter Jordan, Michael Wittenborn, Serkan Kaya, Caro Scrimali und Melodie Simina sollen weitere Rollen in der Serie übernehmen, die von bildundtonfarbik produziert wird.

Prime-Serie Never Ever: Darum geht es

Engelke und Pastewka spielen bei Never Ever zwei Kleinstädter, die sich in eine Lebenskrise manövriert haben. Es soll um „Bestimmungen und Zufälle, um Rache und Vergebung, um Freundschaften und Wutanfälle“ gehen, ebenso wie um die „ewige Sehnsucht nach einem Happy End“.

Anke Engelke kann sich nach eigener Aussage „ein Leben ohne Bastian wirklich nicht mehr vorstellen“. Pastewka hält sich selbst und Frau Engelke für „das talentierteste Comedy-Duo von Köln“, wie aktuelle Umfragen gezeigt hätten (Quelle: Serienjunkies).

