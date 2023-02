Sie standen schon häufiger gemeinsam vor der Kamera, jetzt gibt es eine neue Serie: Anke Engelke und Bastian Pastewka werden bald zusammen bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Produziert wird sie Serie von der bildundtonfabrik, doch viele weitere Details bleiben noch geheim.

Amazon Prime Facts

Prime Video mit Anke Engelke und Bastian Pastewka

Bastian Pastewka hat bestätigt, dass er zusammen mit Anke Engelke an einer neuen Serie arbeitet. Sie soll bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Wie die Serie heißen und um was es genau gehen wird, ist bislang nicht verraten worden. Fest steht, dass das Comedy-Duo gemeinsam vor der Kamera stehen wird.

Laut Philip Pratt, dem Leiter Deutsche Originals bei Prime Video, handelt es sich bei den beiden um „ein echtes Traumpaar“. Beim Streaming-Dienst von Amazon dürfen sich Zuschauer auf das erste gemeinsame Serienprojekt freuen (Quelle: DWDL).

Tatsächlich sind Engelke und Pastewka zwar für gemeinsame Sketche bekannt, doch eine eigene Serie gab es bislang nicht. Zusammen standen sie unter anderem als Volksmusik-Paar Wolfgang und Anneliese vor der Kamera. Beide waren auch schon bei Prime Video zu sehen, als sie am Format Last One Laughing teilnahmen.

Die neue Serie wird von der bildundtonfabrik erstellt, wie im Rahmen der Ankündigung erklärt wurde. Die Kölner Produktionsfirma ist unter anderem für das Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann bekannt, hat aber auch den Netflix-Erfolg How to Sell Drugs Online (Fast) und zuletzt das Comedy-Drama King of Stonks produziert.

Wer gewinnt den großen Streaming-Vergleich?

Der große Streaming-Vergleich Abonniere uns

auf YouTube

Pastewka: Rückkehr zu Prime Video

Für Pastewka handelt es sich um eine Rückkehr zu Prime Video. Er war 2018 nach sieben Staffeln seiner eigenen Serie von Sat.1 zu Amazons Streaming-Dienst gewechselt. Im Jahr 2020 wurde die Serie dann aber nicht mehr fortgeführt. Engelke wiederum hatte ebenfalls 2020 ihre letzte Serien-Hauptrolle, als sie bei Netflix für Das letzte Wort vor der Kamera stand.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.