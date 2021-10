Wenn ihr gerne bei einer Live-Aufzeichnung des „ZDF Magazin Royale“ dabei sein möchtet, müsst ihr versuchen über die Ticket-Lotterie an Karten zu kommen. Wo es die Tickets für die Late-Night-Show mit Jan Böhmermann gibt und was ihr beachten müsst, fassen wir hier für euch auf GIGA zusammen.

ZDF Magazin Royale – Tickets & Corona-Hinweise

Ab dem 28. Oktober 2021 begrüßt das ZDF Magazin Royale wieder Publikum bei der Aufzeichnung der Late-Night-Show. Dabei gelten aktuell die Maßnahmen der Covid-19-Verordnung – der Einlass ist ausschließlich mit 2G-Nachweis (Impfzertifikat, PCR-Befund etc.) möglich.

Die Tickets für das ZDF Magazin Royale werden exklusiv über den Online-Shop in einer Ticket-Lotterie verlost. Einen Verkauf an der Abendkasse gibt es nicht.

Ein Ticket kostet 13,60 Euro und ihr müsst mindestens 16 Jahre alt sein. Eine freie Platzwahl ist nicht vorgesehen – der Platz wird euch vor Aufzeichnung der Sendung zugewiesen.

Ticket-Lotterie – was bedeutet das?

Die Tickets des ZDF Magazin Royales könnt ihr weder direkt im Netz noch an der Abendkasse kaufen – sie werden über eine Ticket-Lotterie zufällig verlost.

Das heißt konkret, ihr meldet euch mit eurer E-Mail-Adresse und eurem vollständigen Namen für eine bestimmte Aufzeichnung auf der offiziellen Ticket-Webseite an. Mit etwas Glück erhaltet ihr dann eine E-Mail, mit dem Link und einem Zugangscode für den Ticketkauf. Nach Erhalt der Nachricht habt ihr 24 Stunden Zeit, um eure Tickets für die jeweilige Aufzeichnung zu erwerben.

Aufzeichnung, Adresse & weitere Infos

Das ZDF Magazin Royale wird donnerstags im Studio König in Köln-Ehrenfeld aufgenommen. Wenn ihr Tickets für eine Sendung bestellt habt, solltet ihr bis 17:00 Uhr vor Ort sein, da die Aufzeichnung spätestens um 17:30 Uhr beginnt. Wenn die Einlass- und Beginnzeiten abweichen, steht dies aber auch auf eurem Ticket oder der Mail. Wir haben euch die wichtigsten Fakten in folgender Tabelle zusammengefasst:

Einlass ab 16:00 Uhr Beginn 17:30 Uhr Dauer bis ungefähr 19:30 Uhr Adresse Studio König

Oskar-Jäger-Str. 160

50825 Köln-Ehrenfeld Mindestalter 16 Jahre

