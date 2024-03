Gärten des Grauens: Die schlimmsten grauen Oasen EU-West

© Wenn man in deutsche Vorgärten schaut, scheint für einige so die perfekte Gartenidylle auszusehen (Bildquelle: Johnny McKane via Pexels) 1 / 36

Der Trend zum „Steingarten" hält sich jetzt schon seit mehreren Jahren felsenfest in den deutschen Vorgärten. Und das obwohl sie Naturliebhabern, Insektenfreunden und meist auch einfach der Ästhetik ein Dorn im Auge sind. Das Netz wird deswegen auch nicht müde, sich darüber lustig zu machen, wenn lebendige Grünfläche zu den sogenannten „Gärten des Grauens" verschandelt werden. Wir zeigen euch die schönsten Vorgarten-Sünden. Der Vorgarten eines Hauses sollte eigentlich eine einladende Atmosphäre schaffen: Etwas, womit man Gästen zeigt, dass sie willkommen sind und was einem selbst die Heimkehr verschönert. Vor allem wenn der Vorgarten das einzige Stück Grün ist, welches man an seinem Haus besitzt, wird er häufig zur Entspannungsoase umgewandelt, zum sommerlichen Draußensitzen oder als Treffpunkt für Freunde und den Grill genutzt. Ein Garten bedeutet aber auch Arbeit. Der Rasen sollte hin und wieder gemäht werden, wenn man keinen Wildwuchs möchte. Und wenn man es wirklich schön haben will, muss man sich vielleicht auch um weitere Pflanzen und Blumen kümmern oder zumindest ein bisschen Dekoration aufstellen. Die krasse Alternative? Einfach alles zubetonieren! Asphalt-Chic statt Rasenidylle, Steinwüste statt Grünfläche. Und wem die glatten Flächen von Betonplatten oder Pflastersteinen noch zu angenehm sind, der macht sein Vorgarten einfach zum Kiesbett. Aber nicht mit runden Steinen. Nein, ordentlicher Schotter muss es sein … dieser richtig spitze! Das dieser Look aber mal so gar nicht einladend wirkt und mit den typischen westlichen Gebäuden der Vor- und Kleinstadt nicht harmonisiert, hat auch das Internet bemerkt. Hier werden nun auf Instagram, X & Co unter dem Hashtag „Garten des Grauens" fleißig die schlimmsten Vorgarten-Verbrechen geteilt. Wir haben euch unserer Favoriten hier zusammengestellt.