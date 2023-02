Das Telefon klingelt und Amazon ist am Telefon. Erst einmal erscheint das den meisten nicht als abwegig, aber ihr solltet in so einem Fall aufpassen: Internationale Betrügerbanden haben sich auf eine Fake-Anrufe im Namen von Amazon spezialisiert, mit der euch das Geld aus der Tasche gezogen werden soll. So läuft die Masche ab…

Vor einigen Jahren erfolgten die ersten Amazon-Fake-Anrufe noch von indischen Nummern. Mittlerweile sind die Betrüger technisch fortschrittlicher und nutzen das „Call-ID-Spoofing“, um euch mit Wählcomputern eine Nummer eures Landes vorzuspiegeln.

So läuft der Betrug mit den Amazon-Anrufen ab

Frühere Anrufe erfolgten oft kurz nachdem das Opfer etwas bei Amazon bestellt hatte. Das deutete darauf hin, dass die Amazon-Händler mit den Betrügern unter einer Decke steckten. Inzwischen erfolgen eher „Streu-Anrufe“: Die Täter gehen davon aus, dass ohnehin jeder ständig dort bestellt und haben damit oft recht.

Das Ziel dieser Anrufe scheinen persönliche Daten und Geld zu sein.

Dazu erzählen euch die Anrufer, sie würden aus einem Callcenter im Auftrag von Amazon anrufen.

Mit einer eurer Bestellungen gibt es angeblich Probleme, weshalb sie eine Bestellbestätigung bräuchten.

Danach fragen sie zuerst eure persönlichen Daten ab (zum „Datenabgleich“) und wollen die Kontonummer wissen.

Anschließend erklären Sie, dass mit der Kontoverbindung etwas schiefgegangen ist und fordern euch auf, erneut zu zahlen. Dazu geben sie euch eine ausländische Kontonummer, auf die ihr den Betrag überweisen sollt.

Wie auch in früheren Fällen fordern die Anrufer euch auf, eine Software wie Teamviewer zu installieren, damit sie euch helfen können, das Problem zu lösen. Das dient dann dazu, euch entweder weitere Daten zu stehlen, einen Trojaner zu installieren oder die Kontrolle über euer Online-Banking zu bekommen.

Amazon weist auf einer speziellen Hilfeseite darauf hin, dass euch das Unternehmen nur anruft, wenn ihr einen Rückruf angefordert habt. In diesen Anrufen werdet ihr von den Mitarbeitern niemals nach persönlichen Daten gefragt. Außerdem wird Amazon am Telefon euch nie zu einer Zahlung außerhalb der Web-Seite auffordern oder um einen Fernzugriff bitten.

Was tun, wenn ihr auf einen gefälschten Amazon-Anruf hereingefallen seid?

Je nachdem, wie das Gespräch ablief, müsst ihr danach verschiedene Maßnahmen ergreifen.

Auf jeden Fall solltet ihr eure Bank kontaktieren und versuchen, ob euer Geld noch zu retten ist. In der Regel ist es fast unmöglich, eine Überweisung rückgängig zu machen, aber möglicherweise müsst ihr das Konto sperren lassen, falls die Täter Zugang zum Konto bekommen haben.

Macht außerdem eine Anzeige bei der Polizei.

Außerdem solltet ihr den Fall bei Amazon melden. Das ist insbesondere wichtig, weil ihr möglicherweise eure Zugangsdaten ändern müsst.

Falls ihr im Verlauf des Anrufs auf eurem Handy oder Computer eine Software installiert habt, müsst ihr diese umgehend entfernen. Überprüft auch, ob eventuell zusätzliche Apps oder Programme installiert wurden und entfernt diese ebenfalls. Im schlimmsten Fall müsst ihr das Gerät sicherheitshalber komplett neu einrichten.

