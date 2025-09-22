So kann man einen Rückruf durch Amazon anfordern

Bei Problemen mit Bestellungen oder Fragen zu eurem Konto könnt ihr die Amazon-Hotline kontaktieren oder alternativ einen Rückruf durch den Amazon-Kundenservice anfordern. Ihr wartet dann nicht in nervigen Warteschleifen, sondern geht erst ans Telefon, wenn ein Mitarbeiter für euch frei ist.

Falls ihr beim Amazon-Kundendienst einen Rückruf veranlassen möchtet, geht das nur im eingeloggten Zustand. Ihr müsst dazu also den Weg über die Amazon-Webseite nehmen und euch zuerst anmelden.

Zum Amazon-Rückrufservice

So bittet ihr Amazon um einen Rückruf

Ein guter Start für den Amazon-Rückrufservice ist die Supportseite für Bestellungen.

Dort werden eure letzten Bestellungen angezeigt. Um eventuell mehr Artikel anzuzeigen, klickt auf "Hilfe bei einem anderen Artikel" und auf der nächsten Seite dann auf "Mehr Artikel anzeigen".

Anschließend konkretisiert ihr euer Anliegen , in dem ihr etwa eine bestimmte Bestellung aussucht und darunter das Themengebiet, um das es geht.

, in dem ihr etwa eine bestimmte Bestellung aussucht und darunter das Themengebiet, um das es geht. Dort klickt ihr im eingeloggten Zustand (nur dann ist ein Rückruf möglich!) neben dem Feld "Chatte mit uns" auf den Link „Jetzt Anruf anfordern“.

Ihr werdet dabei feststellen, dass euch nicht zu jedem Thema ein Rückruf angeboten wird. Oft werden euch stattdessen erklärende Videos oder Links präsentiert.

Bis es zu dem Rückruf kommt, kann es einige Zeit dauern. Sobald ein Mitarbeiter frei ist, klingelt euer Telefon und wenn ihr abnehmt, werdet ihr mit dem Amazon-Kundendienst verbunden. Ihr müsst euch noch durch ein paar Antworten eindeutig identifizieren, aber dank eurer vorherigen Angaben weiß der Kundendienst in etwa, worum es geht.

Amazon direkt anrufen

Wenn euch das zu umständlich ist, ihr keinen Internetzugang habt oder etwa eure Login-Daten nicht auswendig wisst, könnt ihr die Amazon-Telefonnummer auch direkt anrufen. Davon abgesehen gibt es auch einen Kundendienst-Chat bei Amazon, der auch in der mobilen App funktioniert und ihr könnt natürlich auch per E-Mail Kontakt aufnehmen. Der Amazon-Rückruf ist aber schon deswegen sehr praktisch, weil ihr dann die wichtigsten Eckdaten noch vor dem Gespräch übermitteln könnt.