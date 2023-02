Amazon verkauft nicht nur direkt verschiedenste Produkte, sondern bietet seine Webseite auch als Marktplatz für andere Händler an. Bewertungen von Produkten spielen oft eine große Rolle bei der Kaufentscheidung. Entsprechend versucht Amazon diese möglichst sauber zu halten. Ich bin jetzt über eine Masche gestoßen, die wirklich nervig ist, weil etwas versprochen und dann nicht gehalten wird.

Amazon Facts

Amazon-Händler verlangt positive Bewertung für Gratis-Zubehör

Ich habe vor einigen Tagen einen Trinkbrunnen für meine Katze bestellt. Dieser wurde auch schnell geliefert, meine Katze benutzt ihn gern und er ist auch flüsterleise. Beim Auspacken ist mir ein kleines Kärtchen entgegengekommen. Der Trinkbrunnen ist nämlich mit Filtern ausgestattet. Dort stand drauf, wo ich Ersatzfilter bekomme und wie oft ich diese wechseln soll. Ganz unten stand aber noch in roter Schrift, dass ich mir 24 Filter kostenlos zuschicken lassen kann, die für ein Jahr reichen, wenn ich mich per Mail melde. Es gibt kein Sternchen, an dem das Gratis-Zubehör irgendwie an Bestimmungen geknüpft ist:

Kostenlose Filter entpuppen sich als kleine Falle. (Bildquelle: GIGA)

Also habe ich eine Mail geschrieben und die kostenlosen Filter anfordert. Man möchte in den aktuellen Zeiten selbstverständlich jeden Euro sparen. Kurze Zeit später kam dann folgende Mail zurück:

Für eine positive Review zum Katzenbrunnen würde ich die kostenlosen Filter erhalten. (Bildquelle: GIGA)

Ich würde die eigentlich kostenlosen Filter für den Trinkbrunnen nur erhalten, wenn ich dafür eine Bewertung bei Amazon hinterlasse. Einfach so gibt es die Filter also nicht, wie das Werbekärtchen verspricht. Mit dieser Masche versuchen Händler bei Amazon positive Bewertungen von Menschen zu erhalten, die dafür im Umkehrschluss ein bisschen Zubehör bekommen. Ich für meinen Teil bin damit raus. Wie viele der Bewertungen des Katzenbrunnens wirklich echt waren, weiß ich nicht.

Wenn ihr so ein Angebot annehmt, dann solltet ihr so ehrlich sein und eine echte Bewertung abgeben, damit diese überhaupt einen Mehrwert für andere Käuferinnen und Käufer hat. Ich habe die Details zum Händler bewusst entfernt, weil ich nur davor warnen möchte, dass das gegen die Regeln von Amazon verstößt und ihr dort nicht mitmachen sollt.

So spart ihr Geld beim Einkaufen:

Geld sparen beim Online-Shoppen: 6 leichte Tricks Abonniere uns

auf YouTube

Amazon geht gegen Fake-Bewertungen vor

In dem von mir beschriebenen Fall dürfte es für Amazon extrem schwer werden festzustellen, welche Bewertungen aus eigenem Antrieb veröffentlicht wurden und welche nur positiv verfasst wurden, um die Filter zu erhalten. Immerhin bekommt man das Kärtchen mit dem Angebot nur, wenn man das Produkt auch wirklich gekauft hat. In der Vergangenheit hat beispielsweise die Stiftung Warentest Fake-Bewertungen aufgedeckt. Amazon hat auch regelmäßig Bewertungen gelöscht und Händler entfernt, die mit Fake-Bewertungen aufgefallen sind.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.