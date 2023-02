Zu ihnen kommen täglich Millionen Menschen: Aldi und Lidl. Trotzdem kämpfen die beiden Discounter noch immer gegen Vorurteile. Das vielleicht größte: Miese Qualität zu Billigpreisen. Ob daran etwas dran ist, wollte die Stiftung Warentest herausfinden. Die Ergebnisse lassen keinen Zweifel zu.

Stiftung Warentest Facts

Es sind goldene Zeiten für Discounter: Rekord-Inflation und hohe Energiepreise treiben die Deutschen in die Arme von Aldi, Lidl und Co. Dort ist der Einkauf günstiger, was nicht zuletzt an den Eigenmarken der Discounter liegt. Können die aber mit teuren Markenprodukten mithalten oder geht der niedrigere Preis auf Kosten der Qualität? Genau dieser Frage hat sich die Stiftung Warentest gewidmet.

Stiftung Warentest urteilt: Eigenmarken nicht schlechter als Markenprodukte

Die kurze Antwort: Nein.

Qualitativ müssen sich die Eigenmarken von Aldi, Lidl und anderen Discountern nicht gegenüber teuren Markenprodukten verstecken. Zu diesem Urteil kommen die Warentester nach Auswertung von 58 Lebensmitteltests, die zwischen 2018 und 2022 durchgeführt wurden. Untersucht wurden insgesamt 1.414 Produkte (Quelle: Stiftung Warentest).

Die Markenprodukte kommen auf eine Durchschnittsnote von 2,8, die Eigenmarken auf 2,7. In Schulnoten ausgedrückt, so das Urteil der Stiftung Warentest, sei das bei beiden „Drei plus.“

Wer beim Discounter einkauft und dort zu Eigenmarken greift, könne bis zu 34 Prozent sparen. In einem Vergleich der Einkaufskörbe ermittelten die Tester eine Preisdifferenz von 39,48 Euro. Dazu wurden je 25 Markenprodukte und 25 von Handelsmarken gekauft. Bei den Handelsmarken mussten Käufer unterm Strich 75,60 Euro zahlen, bei den Markenprodukten hingegen 115,80 Euro.

Bei den Testsiegern auf Platz 1 ist das Bild ausgeglichen. In 55 Prozent der Fälle liegen die Markenprodukte ganz vorn. In 15 Prozent der Fälle teilen sich Markenprodukte und Handelsmarken den Sieg und in 29 Prozent der Fälle erringen die Eigenmarken die Goldmedaille.

Bist du ein Aldi-Experte?

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Eigenmarken von Lidl vorn

Im Händlervergleich zwischen Discountern und Supermärkten liegen die Eigenmarken von Lidl vorne. Sie erreichen das Qualitätsurteil „Gut“ mit einer Note von durchschnittlich 2,4. Am anderen Ende landen Edeka und Rewe mit der Note 2,7, in der Mitte platzieren sich Aldi Nord und Süd mit jeweils 2,6.

Erster und letzter Platz trennen nur 0,3 Punkte. Egal ob im Discounter oder Supermarkt: Mit Handelsmarken machen Käufer also nichts falsch.