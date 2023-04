Samsung schreckt nicht vor Experimenten zurück. Der Konzern wagt gerne mal etwas Neues – so auch bei den Galaxy Buds Live. Das Experiment scheint aber nicht geglückt zu sein. Die ungewöhnlichen Kopfhörer sollen vor dem Aus stehen.

Kabellose In-Ear-Kopfhörer gibt es wie Sand am Meer. Eine Gemeinsamkeit verbindet die meisten: Silikon-Aufsätze, die den Ohrkanal abdichten. Als Samsung mit den Galaxy Buds Live davon abwich, war das ein mutiger Versuch gegen den Trend zu schwimmen. Rund drei Jahre nach der Vorstellung scheint das Experiment aber gescheitert zu sein.

Galaxy Buds Live: Samsung plant keinen Nachfolger für Bohnen-Kopfhörer

Die Südkoreaner sollen sich vom ungewöhnlichen Bohnen-Design der Galaxy Buds Live verabschiedet haben und keinen Nachfolger planen. Davon ist ein Insider überzeugt (via SamMobile). Wer also Gefallen an den Bohnen-Kopfhörern gefunden und sich schon auf die Galaxy Buds Live 2 gefreut hat, muss sich wohl auf eine Enttäuschung gefasst machen.

Stattdessen soll Samsung den Launch der Galaxy Buds 3 planen. Die Vorstellung dürfte zusammen mit Samsungs neuen Falt-Handys im Herbst stattfinden.

Die Galaxy Buds Live im Video:

Samsung Galaxy Buds Live im Herstellervideo

Samsung Galaxy Buds Live haben im Test überzeugt

Im GIGA-Test der Galaxy Buds Live haben die Kopfhörer insgesamt positiv abgeschnitten und konnten sich eine Wertung von 7.8 von 10 Punkten sichern. Gelobt wurde der locker-leichte Sitz im Ohr, der angenehm abgestimmte Klang sowie die kompakte Bauweise von Ohrhörern und Lade-Case.

Abzüge gab es hingegen für die zu empfindliche Touch-Bedienung und weil Sitz und Klang extrem von der Ohrmuschel des Trägers abhängig seien. Auch das Fehlen von Multipoint Bluetooth stieß unserem Audio-Experten Stefan Bubeck sauer auf.

Wer sich ein eigenes Bild von den Galaxy Buds Live machen möchte, kann derzeit bei Amazon zuschlagen. Dort gibt es Samsungs Bohnen-Kopfhörer zum reduzierten Preis:

