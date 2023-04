Der Smartphone-Markt kennt quasi nur noch zwei Systeme. Will Apple weiter wachsen, müssen potenzielle Kunden von Android zum iPhone wechseln. Schaffen will der kalifornische Hersteller dies jetzt in Deutschland mit einer etwas speziellen Werbekampagne.

Es ist schon etwas Besonderes, wenn Apple eine Werbung für den deutschsprachigen Markt nicht einfach nur synchronisiert, sondern komplett neu filmen lässt.

Apple beantwortet wechselwilligen Android-Nutzern Fragen

Im August letzten Jahres versuchte Apple bereits in den USA mit der Kampagne „Switching to iPhone“ neue Kunden zu werben. In kurzen Spots werden darin viel gestellte Fragen potenziell wechselwilliger Android-Nutzer beantwortet und mit dem einen oder anderen Vorurteil aufgeräumt.

Jetzt adaptiert Apple Deutschland die Idee. Auf YouTube finden sich aktuell vier solcher Filme, die speziell das hiesige Publikum adressieren. Beantwortet werden darin die folgenden Fragen:

Wenn ich zum iPhone wechsle, ist es auch zuverlässig?

Wenn ich zum iPhone wechsle, kann ich einfach meine Kontakte, Fotos und Nachrichten übertragen?

Wenn ich zum iPhone wechsle, kann ich es mit meinen anderen Geräten nutzen?

Wenn ich zum iPhone wechsle, hilft mir Apple, wenn ich Fragen habe?

Erwartungsgemäß fallen die Antworten alle positiv aus, gehen aber natürlich nicht ins Detail. Stattdessen gibt es eher seichte und sehr einfache Reaktionen. Ob dies technisch versierte Android-Nutzer wirklich überzeugen wird?

Wohl eher nicht. Die hat Apple sichtlich auch nicht im Fokus. Eher sind es die unbedarften Anwender, die mit dem iPhone bisher nichts anfangen konnten und die es gilt, beim einfachsten gemeinsamen Nenner abzuholen.

Kein Kommentar: Dumm gelaufen

Eher kontraproduktiv für dieses Vorhaben ist allerdings eine ziemliche Unart von Apple. Traditionell lässt sich nämlich keines der YouTube-Videos kommentieren. An dieser Stelle möchte der Hersteller also keine Fragen gestellt bekommen und verzichtet auf die Möglichkeit des einfachen Kundenkontakts.

Ziemlich unglücklich, wenn man zuvor auf die Frage im Werbespot, ob Apple denn bei Fragen auch helfen würde, dies noch großspurig bejahte.

