In einer Collage könnt ihr mehrere Fotos zu einem schönen Motiv zusammenfügen. Dafür benötigt ihr keine teure Bildbearbeitungs-Software, sondern könnt auf einfachem Weg mit einer App am iPhone Collagen erstellen.

Im App-Store von Apple gibt es viele Anwendungen dafür, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Einmal installiert, nehmen euch die Collagen-Apps den größten Teil der Arbeit ab. Ihr benötigt lediglich ein paar gute Fotos als Vorlage sowie eine kreative Idee für die Zusammenstellen.

Bilder zusammenfügen am iPhone mit Gratis-App: Mit Pic Stitch Collage erstellen

Eine der beliebtesten Apps für Collagen ist die App „Pic Stitch“.

Die Anwendung ist komplett gratis und kommt ohne störendes Wasserzeichen auf den Motiven aus. Ihr müsst lediglich die eine oder andere Werbung ansehen. Falls euch das stört, schaltet ihr die werbefreie Version per In-App-Kauf frei. Geht dann so vor, um die eigene Collage am iPhone zu erstellen:

Öffnet die Anwendung. Beim ersten Start müsst ihr der App den Zugriff auf den iPhone-Speicher gewähren, damit auf eure Fotos zugegriffen werden kann. Wählt das Muster für eure Collage aus. Sucht dann die Bilder heraus, die ihr in der Collage sehen wollt. Die Bilder werden automatisch in die Kacheln des von euch gewählten Musters eingefügt. Ihr könnt die Anordnung sowie die Größe der einzelnen Kacheln anpassen. Tippt dafür auf ein bestimmtes Bild oder zieht die Ränder mit den Fingern größer oder kleiner. Speichert eure Collage. Anschließend könnt ihr sie über verschiedene installierte Apps mit euren Freunden teilen oder sie euch einfach zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal auf dem iPhone anschauen.

Alternative Gratis-Apps für iOS

Falls euch die Funktionen oder die Benutzeroberfläche von „Pic Stitch“ nicht gefallen, gibt es einige kostenlose Alternativen, mit denen man mehrere Bilder zu einer Collage zusammenfügen kann. Nutzt dafür zum Beispiel diese Apps:

Die Gratis-Apps bieten euch verschiedene Formen und Vorlagen für Foto-Collagen, in die ihr nur noch eure eigenen Bilder einfügen müsst. Die vorgestellten Apps können kostenlos heruntergeladen werden. Eventuell wird die eine oder andere Werbung angezeigt. Sollte euch ein Abonnement vorgeschlagen werden, drückt die Seite einfach weg. Um Bilder einfach zusammenzufügen, benötigt ihr keine kostenpflichtigen Premium-Funktionen.

