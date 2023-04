Apple gehört ohne Frage zu einer der beliebtesten Marken in Deutschland, wenn es um Smartphones und Notebooks geht. Doch wie viele Deutsche haben eigentlich ein iPhone oder MacBook? Eine neue Umfrage zeigt, dass Apple in manchen Bereichen schon weit vorne ist – und in anderen noch eindeutigen Nachholbedarf hat.

Apple-Umfrage: iPhone besonders beliebt

Produkte und Services von Apple gehören für viele zum Alltag. Der US-Konzern ist bei der Kundenzufriedenheit ganz oben zu finden – die Konkurrenz von Samsung allerdings auch. Jetzt zeigt eine große Umfrage von Statista Consumer Insights, welche Produkte und Dienstleistungen von Apple in Deutschland am beliebtesten sind. Befragt wurden 6.000 Personen ab 18 Jahren zwischen Januar und Dezember 2022.

iPhone ganz oben, HomePod ganz unten: Die beliebtesten Apple-Produkte in Deutschland (Bildquelle: Statista Consumer Insights

Wenig überraschend ist das iPhone in der Liste auf dem ersten Platz zu finden. Ganze 32 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ein iPhone besitzen beziehungsweise nutzen. Auch das iPad ist beliebt, jeder vierte Teilnehmer der Umfrage gab an, eines im Haushalt zu verwenden. Bei den drahtlosen AirPods-Kopfhörern sind es 18 Prozent.

MacBooks sind in 12 Prozent der Haushalte vertreten, bei Macs sind es mit 6 Prozent genau die Hälfte. HomePods hingegen haben sich nicht durchgesetzt: nur 3 Prozent gaben an, einen zu verwenden. Deutlich beliebter ist da die Apple Watch am Handgelenk mit 10 Prozent.

Apple Music beliebtester Service

Musik- und Serien-Streaming von Apple kommt in Deutschland auf ähnliche Beliebtheitswerte. 10 Prozent der Befragten sind Kunden von Apple Music, bei Apple TV+ sind es 9 Prozent. Bestellungen über den Online-Shop von Apple haben ebenfalls 9 Prozent durchgeführt.

Bei Apple Pay hat der Konzern in Deutschland anscheinend noch Nachholbedarf. Nur 7 Prozent der Teilnehmer der Umfrage gaben an, den Bezahldienst zu verwenden (Quelle: Statista Consumer Insights).

