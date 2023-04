Die Galaxy-S23-Smartphones sind noch nicht lange auf dem Markt, da tauchen immer mehr Informationen zu den Nachfolgern auf. Beim Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra möchte Samsung wieder auf einen eigenen Prozessor setzen. Das soll einen interessanten Vorteil bringen.

Samsung Galaxy S24: Mehr Speicher durch Sparmaßnahme

Samsung hat in den Galaxy-S23-Smartphones sehr erfolgreich den neuen Snapdragon 8 Gen 2 in einer übertakteten Version verbaut. Das Galaxy S23 hat im Test nicht nur eine hohe Performance, sondern eine extrem gute Effizienz gezeigt.

Beim Galaxy S24 soll Samsung aber plötzlich wieder auf einen Exynos-Prozessor setzen. Der soll zwar in Sachen Performance und Effizienz wieder besser werden, die letzten Jahre haben aber viel verbrannte Erde hinterlassen.

Laut neusten Informationen soll der Einsatz eines Exynos-Prozessors im Galaxy S24 aber einen weiteren Vorteil bieten. Samsung kann nämlich Geld sparen und will dieses in mehr internen Speicher und Arbeitsspeicher investieren (Quelle: chosun). Demnach soll es mindestens 12 GB RAM und 256 GB internen Speicher geben. Beim Galaxy S23 gibt es nur 8 GB RAM und 128 GB.

Ob der zusätzliche Arbeitsspeicher und interne Speicher sich wirklich so positiv auf die Leistung des Smartphones auswirken, wie ein vermutlich besserer Qualcomm-Prozessor, wird sich am Ende durch einen Vergleich zeigen müssen. Denn Samsung hat in der Vergangenheit Exynos-Prozessoren verbaut und trotzdem nur 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher angeboten. Wir müssen also abwarten und schauen, wie sich die Geschichte entwickelt.

Wir haben uns die neue 200-MP-Kamera von Samsung angeschaut:

Samsung Galaxy S24 Ultra mit weiterem Vorteil

Während das Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus weiterhin mit einem 120-Hz-Display ausgestattet sein sollen, will Samsung im Galaxy S24 Ultra wohl ein schnelleres Display verbauen. Dieses soll mit satten 144 Hz arbeiten und würde eine noch flüssigere Darstellung ermöglichen. Bleibt nur zu hoffen, dass der Exynos-Prozessor dem nicht einen Strich durch die Rechnung macht.

