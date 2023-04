Amazon hat das Angebot seiner Prime Video Channels erweitert. Ab sofort steht das Streaming-Angebot MGM+ International in Deutschland zur Verfügung. Hierbei wurde der bisherige MGM-Channel mit Lionsgate+ zusammengeführt. Für das neue Angebot fällt eine zusätzliche Gebühr an.

Prime Video: MGM+ International startet in Deutschland

Ab sofort steht Kunden von Amazon Prime Video ein weiteres Zusatzangebot zur Verfügung. Sie können sich für den Kanal MGM+ International entscheiden. Hier fallen monatliche Kosten von 3,99 Euro an (Angebot bei Amazon ansehen), zusätzlich zur Prime-Mitgliedschaft – das Angebot lässt sich aber auch 7 Tage kostenfrei testen. Neben Deutschland ist die internationale Variante von MGM+ auch in Österreich, Italien, Spanien und den Niederlanden zu bekommen (Quelle: Digitalfernsehen.de).

Bei MGM+ International handelt es sich um eine Verschmelzung des bisherigen Prime Channels MGM mit Lionsgate+, das bis Oktober 2022 noch als Starzplay beziehungsweise Starz bekannt war. Eigentlich sollte das Angebot über Sky verfügbar gemacht werden, kurz danach wurde allerdings ein Rückzug aus Deutschland bekannt gegeben. Jetzt folgt die erneute Kehrtwende und das Angebot startet stattdessen zusammen mit MGM bei Amazon Prime Video. Bestandskunden von Lionsgate+ erhalten Zugriff auf das neuen MGM+, sofern sie ihr Abo nicht schon gekündigt haben.

In den USA ging MGM+, vorher als Epix bekannt, bereits Mitte Januar 2023 an den Start. Zu den ersten Titeln der Plattform gehörten unter anderem Godfather of Harlem. Später folgten dann Serien wie A Spy Among Friends. Von Lionsgate+ sollen in Deutschland zum Beispiel Mad Men, Nashville und Black Mafia Family gezeigt werden. Mit exklusiven Lionsgate-Titeln dürfte in Zukunft zu rechnen sein.

Amazon zufrieden mit MGM+-Relaunch

Laut Chris Brearton, der als VP Prime Video Studios Corporate Strategy bei Amazon beschäftigt ist, hat sich der Relaunch von MGM+ in den USA bereits gelohnt. Man habe einen „erheblichen Zuwachs an Abonnenten“ verzeichnet. Amazon möchte weiter in die Marke MGM investieren (Quelle: Broadband TV News).