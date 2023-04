Mit Stranger Things, Wednesday oder auch Dahmer hat Streaming-Gigant Netflix in der Vergangenheit einige extrem erfolgreiche Serien veröffentlicht. Nun soll aber eine ganz besondere Hype-Serie neu aufgelegt werden und dabei ist das Original keine zwei Jahre alt.

Netflix Facts

Squid Game war ein Mega-Erfolg auf Netflix

Im Serien-Bereich führt kein Weg vorbei an Netflix. Der US-amerikanische Streaming-Anbieter veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Serien, die einen Millionen Publikum auf der ganzen Welt begeistern. Als größter Überraschungshit dürfte aber Squid Game gelten.

Die südkoreanische Serie wurde im September 2021 auf Netflix veröffentlicht und zog einen unglaublichen Hype nach sich. Innerhalb weniger Wochen kannte plötzlich jeder im Internet die grünen Trainingsanzüge, die tödlichen Spiele und den einprägsamen Musiktrack der pinken Soldaten.

Squid Game - Offizieller Trailer

Noch mehr Aufmerksamkeit bekam die Show durch den größten YouTuber der Welt: MrBeast. Dieser veranstaltete einfach ein Reallife-Squid-Game auf seinem Channel. Das dazugehörige Video hat mittlerweile über 400 Millionen Aufrufe generiert.

Kein Wunder also, dass Netflix bereits an einer zweiten Staffel arbeitet. Allerdings ist noch mehr geplant! Laut dem Branchen-Insider Jeff Sneider will Netflix auch ein US-Remake der ersten Staffel produzieren lassen. Für den Regiestuhl ist niemand Geringeres als David Fincher (Fight Club) vorgesehen. Sneider erwähnte das Remake ganz beiläufig in einem Podcast auf YouTube.

Da Netflix aber selbst noch nichts in dieser Hinsicht angekündigt hat, ist diese Information vorerst mit Vorsicht zu genießen.

Die Fans haben keine Lust auf ein US-Remake

In den sozialen Medien stößt die Vorstellung eines US-Remakes von Squid Game auf wenig Gegenliebe. In den Kommentaren wird stattdessen die fehlende Kreativität und der Mut für neue Ideen bemängelt.

Ein User auf Twitter drückt es folgendermaßen aus und erhält viel Zuspruch von der Community: